У Луцьку в окремих супермаркетах немає частини круп та солі: яка ситуація з продуктами. ВІДЕО





Фахівці фіксують подорожчання круп у середньому на 3–10%. Зокрема, на ринках ціна кілограма гречки за останній тиждень зросла приблизно на 10 гривень. Про це розповів Андрій Ткачук.



У супермаркеті на вулиці Назарія Яремчука вибір круп та макаронів є. Працівниця магазину Тамара розповіла, що найбільше покупці беруть цукор, рис та гречку. За її словами, за день можуть фасувати до десяти мішків гречки та стільки ж цукру.



«В нас гречка 64,90, яка була, така є. Ну, цукор трішки, на 2 гривні подорожчав. А так, поки що ні. Такі самі поки що ціни», — сказала працівниця.



Покупці кажуть, що не спостерігають дефіциту, хоча через інформацію про можливе зникнення круп із полиць деякі купують продуктів більше, ніж зазвичай.



«Люди пустили таку хвилю, що закінчуються крупи в магазинах, пусто. Ну, я взяла по дві пачки, хай лежить. Але я думаю, що воно нікуди не пропаде», — розповіла покупчиня Олена.



Інша покупчиня, Наталія Рибарчук, вважає, що не варто створювати надмірні запаси.



«Не потрібно робити надмірних запасів. Є сім'ї більші, є менші, вони повинні знати якусь свою норму споживання», — сказала вона.



У супермаркеті на проспекті Соборності на окремі товари діють обмеження — не більше шести одиниць або кілограмів в одному чеку. Покупці зазначають, що ажіотажу не спостерігають.



Водночас в одному із супермаркетів на проспекті Волі ситуація відрізняється. На полицях під час знімання були лише макарони італійського виробництва. Гречки, рису, інших круп та солі не було. На прилавку розмістили повідомлення, що через наслідки атаки на логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу для доставки.



На двох луцьких ринках кореспондентка Суспільного поспілкуватися з покупцями та продавцями не змогла — від коментарів вони відмовилися. Водночас один із продавців Варшавського ринку поза камерою повідомив, що за останній тиждень гречка подорожчала приблизно на 10 гривень за кілограм і зараз коштує 70 гривень.



Заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук підтвердив, що в області спостерігається зростання цін на крупи. У роздрібних мережах кілограм гречки коштує від 87 до 90 гривень, а у віддалених населених пунктах області ціна може сягати 100 гривень.



«Відповідна група товарів має досить великий у своїй собівартості логістичний вклад, відповідно і енергетичну складову. Тому відбувається збільшення цін», — пояснив фахівець.



За словами Ткачука, на ціни також впливає ажіотажний попит. Масове скуповування продуктів збільшує навантаження на торговельні мережі та може додатково провокувати подорожчання.



Водночас ціни на макаронні вироби, за його словами, не змінилися. Прогнози щодо цьогорічного врожаю оптимістичні, тому сировини для їхнього виробництва має вистачити.



Щоб заощадити, фахівець радить звертати увагу на вагові крупи та продукцію, яку вирощують на Волині, зокрема кукурудзяну, пшеничну та ячну.



«Закликаю жителів області бути відповідальними та не піддаватися на такого роду речі і зважено підходити до своїх покупок. Ці запаси створюють додаткове навантаження і на мережі, і викликають подорожчання для інших жителів області», — зазначив Андрій Ткачук.



Фахівець каже, що подальше зростання цін на крупи можливе через складну логістику та ризики в енергосистемі в осінньо-зимовий період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в окремих супермаркетах 2 вересня немає частини круп та солі, водночас в інших магазинах асортимент залишається широким. На окремі товари в торгових мережах запровадили обмеження на кількість одиниць в одному чеку.Фахівці фіксують подорожчання круп у середньому на 3–10%. Зокрема, на ринках ціна кілограма гречки за останній тиждень зросла приблизно на 10 гривень. Про це розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту економікиУ супермаркеті на вулиці Назарія Яремчука вибір круп та макаронів є. Працівниця магазинурозповіла, що найбільше покупці беруть цукор, рис та гречку. За її словами, за день можуть фасувати до десяти мішків гречки та стільки ж цукру.«В нас гречка 64,90, яка була, така є. Ну, цукор трішки, на 2 гривні подорожчав. А так, поки що ні. Такі самі поки що ціни», — сказала працівниця.Покупці кажуть, що не спостерігають дефіциту, хоча через інформацію про можливе зникнення круп із полиць деякі купують продуктів більше, ніж зазвичай.«Люди пустили таку хвилю, що закінчуються крупи в магазинах, пусто. Ну, я взяла по дві пачки, хай лежить. Але я думаю, що воно нікуди не пропаде», — розповіла покупчиняІнша покупчиня,, вважає, що не варто створювати надмірні запаси.«Не потрібно робити надмірних запасів. Є сім'ї більші, є менші, вони повинні знати якусь свою норму споживання», — сказала вона.У супермаркеті на проспекті Соборності на окремі товари діють обмеження — не більше шести одиниць або кілограмів в одному чеку. Покупці зазначають, що ажіотажу не спостерігають.Водночас в одному із супермаркетів на проспекті Волі ситуація відрізняється. На полицях під час знімання були лише макарони італійського виробництва. Гречки, рису, інших круп та солі не було. На прилавку розмістили повідомлення, що через наслідки атаки на логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу для доставки.На двох луцьких ринках кореспондентка Суспільного поспілкуватися з покупцями та продавцями не змогла — від коментарів вони відмовилися. Водночас один із продавців Варшавського ринку поза камерою повідомив, що за останній тиждень гречка подорожчала приблизно на 10 гривень за кілограм і зараз коштує 70 гривень.Заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук підтвердив, що в області спостерігається зростання цін на крупи. У роздрібних мережах кілограм гречки коштує від 87 до 90 гривень, а у віддалених населених пунктах області ціна може сягати 100 гривень.«Відповідна група товарів має досить великий у своїй собівартості логістичний вклад, відповідно і енергетичну складову. Тому відбувається збільшення цін», — пояснив фахівець.За словами Ткачука, на ціни також впливає ажіотажний попит. Масове скуповування продуктів збільшує навантаження на торговельні мережі та може додатково провокувати подорожчання.Водночас ціни на макаронні вироби, за його словами, не змінилися. Прогнози щодо цьогорічного врожаю оптимістичні, тому сировини для їхнього виробництва має вистачити.Щоб заощадити, фахівець радить звертати увагу на вагові крупи та продукцію, яку вирощують на Волині, зокрема кукурудзяну, пшеничну та ячну.«Закликаю жителів області бути відповідальними та не піддаватися на такого роду речі і зважено підходити до своїх покупок. Ці запаси створюють додаткове навантаження і на мережі, і викликають подорожчання для інших жителів області», — зазначив Андрій Ткачук.Фахівець каже, що подальше зростання цін на крупи можливе через складну логістику та ризики в енергосистемі в осінньо-зимовий період.

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