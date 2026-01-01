Оприлюднили колекції листів примусово вивезених волинян до Німеччини у Другу світову війну

Оприлюднили колекції листів примусово вивезених волинян до Німеччини у Другу світову війну
У Державному архіві Волинської області розпочали оприлюднення колекції листів примусово вивезених до Німеччини в роки Другої світової війни.

Як розповіла Суспільному начальниця відділу інформації та використання документів архіву Любов Коць, усього в архіві наявні 1 003 листи та 18 фотографій, які надсилали примусово вивезені.

Їх писали у період 1942–1944 років.

«Якщо брати по адресатам, то їх — 588. Фактично їх надсилали у населені пункти Волинської області. Загалом, стан листів досить хороший і якісний. Вони читабельні. Просто це залежить від почерку», — розповіла Любов Коць.

Наразі на сайті архіву оприлюднено 117 оцифрованих архівних справ з колекції «Зібрання листів радянських громадян, примусово вивезених німецько-фашистськими окупантами в Німеччину (колекція)» (А-Г).

«Кожен лист — документ про перебування людини за межами України в роки війни. Писали про роботу, життя… Найбільше вони будуть цікавими для тих адресатів, які дожили до цього часу. Для родин, які не отримали цих листів», — додала начальниця відділу.

З оприлюдненими справами можна ознайомитися за посиланням.

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Теги: листи, війна, Волинь
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