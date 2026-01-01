Водій виїхав на зустрічну смугу: у Луцьку у ДТП постраждали двоє поліцейських. ДЕТАЛІ





Про це повідомили у поліції Волині.



Слідчі встановлюють обставини аварії, в якій постраждали двоє поліцейських.



Автопригода трапилась 28 вересня, увечері. Волинянин, 2007 року народження, керуючи Audi, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся зі службовим авто слідчо-оперативної групи поліції. Внаслідок цього транспортний засіб перевернувся. 20-річний керманич-поліцейський та 22-річна дізнавачка поліції отримали тілесні ушкодження. Порушник ПДР за кермом був тверезий.



За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП на проспекті Перемоги: винуватець виїхав на зустрічну смугу.Про це повідомили у поліції Волині.Слідчі встановлюють обставини аварії, в якій постраждали двоє поліцейських.Автопригода трапилась 28 вересня, увечері. Волинянин, 2007 року народження, керуючи Audi, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху та. Внаслідок цього транспортний засіб перевернувся. 20-річний керманич-поліцейський та 22-річна дізнавачка поліції отримали тілесні ушкодження. Порушник ПДР за кермом був тверезий.За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч.1 ст.286 КК України.

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