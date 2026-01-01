Машина поліції перевернулася: у Луцьку сталося ДТП за участі службового авто

Машина поліції перевернулася: у Луцьку сталося ДТП за участі службового авто
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового авто.

Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.

Аварія трапилась увечері, 28 вересня.

За попередньою інформацією, керманич Audi виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з службовим авто поліції, яке перевернулось. Всередині перебувало двоє поліцейських, які їхали на виклик, вони живі. Водій іншого транспортного засобу не постраждав.

Усі інші деталі встановлює слідчо-оперативна група.

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Теги: Волинь, Луцьк, аварія, ДТП, поліція
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