Машина поліції перевернулася: у Луцьку сталося ДТП за участі службового авто
Сьогодні, 21:24
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового авто.
Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.
Аварія трапилась увечері, 28 вересня.
За попередньою інформацією, керманич Audi виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з службовим авто поліції, яке перевернулось. Всередині перебувало двоє поліцейських, які їхали на виклик, вони живі. Водій іншого транспортного засобу не постраждав.
Усі інші деталі встановлює слідчо-оперативна група.
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Про це повідомляють на сторінці поліції Волині.
Аварія трапилась увечері, 28 вересня.
За попередньою інформацією, керманич Audi виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з службовим авто поліції, яке перевернулось. Всередині перебувало двоє поліцейських, які їхали на виклик, вони живі. Водій іншого транспортного засобу не постраждав.
Усі інші деталі встановлює слідчо-оперативна група.
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