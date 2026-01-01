Підтвердили загибель воїна з Луцька Максима Василевського

Луцька громада отримала ще одну трагічну звістку про втрату ще одного воїна-краянина.Після майже двох років невідомості воїн повертається додому. Про це повідомили у Луцькій міській раді."До нашої громади знову надійшла сумна звістка. На щиті до Луцька повертається захисник України Максим Юрійович Василевський. Майже два роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти. Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі.Максим Василевський народився 17 грудня 1979 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі №5, згодом — у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем.5 жовтня 2024 року Максима призвали на військову службу. Він став на захист України, виконуючи бойові завдання та відстоюючи незалежність і свободу нашої держави.Дружина згадує Максима як доброго, щирого, люблячого та відповідального чоловіка. Таким його пам’ятають рідні, друзі та побратими — людиною, яку любили, поважали й чекали.У Максима залишилась дружина, син, мама, тато.Колектив Інформаційного агентсва ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.