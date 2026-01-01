Російський безпілотник атакував Волинь: є пошкодження МПП «Ягодин»
Сьогодні, 21:16
Під час повітряної тривоги 28 вересня у Камінь-Каширському та Ковельському районах області зафіксували один ворожий БпЛА типу «Шахед» (реактивний).
Внаслідок атаки пошкоджене приміщення МПП «Ягодин». Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.
"На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в с. Старовойтове (МПП «Ягодин»), Ковельського району. Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в’їзд в термінал. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило", - йдеться у дописі очільника ОВА.
Також Роман Романюк попросив жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
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Внаслідок атаки пошкоджене приміщення МПП «Ягодин». Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.
"На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в с. Старовойтове (МПП «Ягодин»), Ковельського району. Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в’їзд в термінал. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило", - йдеться у дописі очільника ОВА.
Також Роман Романюк попросив жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
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