Під час російської атаки на Київ загинула жінка з Волині, її чоловік у важкому стані

Під час російської атаки на Київ загинула жінка з Волині, її чоловік у важкому стані
Ворог забирає життя не лише наших Захисників на полі бою. Російська зброя продовжує забирати життя мирних українців, руйнуючи домівки й долі та несучи смерть далеко від лінії фронту.

Стало відомо про загибель від російської атаки на Київ волинянки. Про це повідомляють у Камінь-Каширській територіальній громаді.

"На жаль, серед жертв чергової ворожої атаки на столицю - уродженка нашої громади з села Бузаки - Букало Наталія Миколаївна. Наталія Миколаївна була представницею тієї української інтелектуальної еліти, яка своїми знаннями, працею та життям творить Україну. Її життя обірвала російська ракета…" - йдеться у дописі.

Чоловік загиблої Букало В’ячеслав Петрович, уродженець села Підцир’я, внаслідок цієї ж атаки перебуває у важкому стані"

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої.

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Теги: Київ, атака, війна, загибель, росія, мирні жителі, злочин, Наталія Букало
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