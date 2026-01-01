Під час російської атаки на Київ загинула жінка з Волині, її чоловік у важкому стані
Сьогодні, 20:35
Ворог забирає життя не лише наших Захисників на полі бою. Російська зброя продовжує забирати життя мирних українців, руйнуючи домівки й долі та несучи смерть далеко від лінії фронту.
Стало відомо про загибель від російської атаки на Київ волинянки. Про це повідомляють у Камінь-Каширській територіальній громаді.
"На жаль, серед жертв чергової ворожої атаки на столицю - уродженка нашої громади з села Бузаки - Букало Наталія Миколаївна. Наталія Миколаївна була представницею тієї української інтелектуальної еліти, яка своїми знаннями, працею та життям творить Україну. Її життя обірвала російська ракета…" - йдеться у дописі.
Чоловік загиблої Букало В’ячеслав Петрович, уродженець села Підцир’я, внаслідок цієї ж атаки перебуває у важкому стані"
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої.
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Стало відомо про загибель від російської атаки на Київ волинянки. Про це повідомляють у Камінь-Каширській територіальній громаді.
"На жаль, серед жертв чергової ворожої атаки на столицю - уродженка нашої громади з села Бузаки - Букало Наталія Миколаївна. Наталія Миколаївна була представницею тієї української інтелектуальної еліти, яка своїми знаннями, працею та життям творить Україну. Її життя обірвала російська ракета…" - йдеться у дописі.
Чоловік загиблої Букало В’ячеслав Петрович, уродженець села Підцир’я, внаслідок цієї ж атаки перебуває у важкому стані"
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої.
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