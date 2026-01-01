Під час російської атаки на Київ загинула жінка з Волині, її чоловік у важкому стані

Ворог забирає життя не лише наших Захисників на полі бою. Російська зброя продовжує забирати життя мирних українців, руйнуючи домівки й долі та несучи смерть далеко від лінії фронту.Стало відомо про загибель від російської атаки на Київ волинянки. Про це повідомляють у Камінь-Каширській територіальній громаді."На жаль, серед жертв чергової ворожої атаки на столицю - уродженка нашої громади з села Бузаки -. Наталія Миколаївна була представницею тієї української інтелектуальної еліти, яка своїми знаннями, працею та життям творить Україну. Її життя обірвала російська ракета…" - йдеться у дописі.Чоловік загиблої, уродженець села Підцир’я, внаслідок цієї ж атаки перебуває у важкому стані"Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої.