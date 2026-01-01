Над країнами Балтії винищувачі НАТО за тиждень шість разів перехоплювали російські літаки





Як передає



За даними литовського оборонного відомства, у понеділок, 21 вересня, винищувачі НАТО вилетіли для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який летів з вимкненим транспондером і без плану польоту, водночас підтримуючи радіозв’язок з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).



Того ж дня винищувачі Альянсу також патрулювали повітряний простір біля латвійсько-білоруського кордону.



У вівторок, 22 вересня, винищувачі підіймалися у повітря для ідентифікації двох літаків Су-30, що прямували з вимкненими транспондерами, без планів польоту та не виходили на зв’язок з РЦУП.



У четвер, 24 вересня, винищувачі перехопили три літаки МіГ-31, один пасажирський Ту-134, один багатоцільовий винищувач Су-30СМ та три Су-30М2. Усі вони летіли без планів польоту та з вимкненими транспондерами, зв’язок із диспетчерами підтримував лише Ту-134.



Того ж дня літаки НАТО ідентифікували один Су-35, два Су-30М2 та один російський розвідувальний Іл-20. Ці повітряні судна також прямували з відключеними транспондерами, без планів польоту та радіозв’язку з РЦУП.



У суботу, 26 вересня, винищувачі вилітали на перехоплення бомбардувальника Су-24, який також летів із відключеним транспондером, без плану польоту та не підтримував радіозв’язок.



Місія ППО НАТО в країнах Балтії здійснюється з авіабаз у Литві та Естонії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Винищувачі місії протиповітряної оборони НАТО у країнах Балтії минулого тижня шість разів підіймалися у повітря для ідентифікації та супроводу російських військових літаків, що порушили правила польотів.Як передає Укрінформ , про це повідомляє LRT із посиланням на Міноборони Литви.За даними литовського оборонного відомства, у понеділок, 21 вересня, винищувачі НАТО вилетіли для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який летів з вимкненим транспондером і без плану польоту, водночас підтримуючи радіозв’язок з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).Того ж дня винищувачі Альянсу також патрулювали повітряний простір біля латвійсько-білоруського кордону.У вівторок, 22 вересня, винищувачі підіймалися у повітря для ідентифікації двох літаків Су-30, що прямували з вимкненими транспондерами, без планів польоту та не виходили на зв’язок з РЦУП.У четвер, 24 вересня, винищувачі перехопили три літаки МіГ-31, один пасажирський Ту-134, один багатоцільовий винищувач Су-30СМ та три Су-30М2. Усі вони летіли без планів польоту та з вимкненими транспондерами, зв’язок із диспетчерами підтримував лише Ту-134.Того ж дня літаки НАТО ідентифікували один Су-35, два Су-30М2 та один російський розвідувальний Іл-20. Ці повітряні судна також прямували з відключеними транспондерами, без планів польоту та радіозв’язку з РЦУП.У суботу, 26 вересня, винищувачі вилітали на перехоплення бомбардувальника Су-24, який також летів із відключеним транспондером, без плану польоту та не підтримував радіозв’язок.Місія ППО НАТО в країнах Балтії здійснюється з авіабаз у Литві та Естонії.

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