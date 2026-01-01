Над країнами Балтії винищувачі НАТО за тиждень шість разів перехоплювали російські літаки
Сьогодні, 19:08
Винищувачі місії протиповітряної оборони НАТО у країнах Балтії минулого тижня шість разів підіймалися у повітря для ідентифікації та супроводу російських військових літаків, що порушили правила польотів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT із посиланням на Міноборони Литви.
За даними литовського оборонного відомства, у понеділок, 21 вересня, винищувачі НАТО вилетіли для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який летів з вимкненим транспондером і без плану польоту, водночас підтримуючи радіозв’язок з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).
Того ж дня винищувачі Альянсу також патрулювали повітряний простір біля латвійсько-білоруського кордону.
У вівторок, 22 вересня, винищувачі підіймалися у повітря для ідентифікації двох літаків Су-30, що прямували з вимкненими транспондерами, без планів польоту та не виходили на зв’язок з РЦУП.
У четвер, 24 вересня, винищувачі перехопили три літаки МіГ-31, один пасажирський Ту-134, один багатоцільовий винищувач Су-30СМ та три Су-30М2. Усі вони летіли без планів польоту та з вимкненими транспондерами, зв’язок із диспетчерами підтримував лише Ту-134.
Того ж дня літаки НАТО ідентифікували один Су-35, два Су-30М2 та один російський розвідувальний Іл-20. Ці повітряні судна також прямували з відключеними транспондерами, без планів польоту та радіозв’язку з РЦУП.
У суботу, 26 вересня, винищувачі вилітали на перехоплення бомбардувальника Су-24, який також летів із відключеним транспондером, без плану польоту та не підтримував радіозв’язок.
Місія ППО НАТО в країнах Балтії здійснюється з авіабаз у Литві та Естонії.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT із посиланням на Міноборони Литви.
За даними литовського оборонного відомства, у понеділок, 21 вересня, винищувачі НАТО вилетіли для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який летів з вимкненим транспондером і без плану польоту, водночас підтримуючи радіозв’язок з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).
Того ж дня винищувачі Альянсу також патрулювали повітряний простір біля латвійсько-білоруського кордону.
У вівторок, 22 вересня, винищувачі підіймалися у повітря для ідентифікації двох літаків Су-30, що прямували з вимкненими транспондерами, без планів польоту та не виходили на зв’язок з РЦУП.
У четвер, 24 вересня, винищувачі перехопили три літаки МіГ-31, один пасажирський Ту-134, один багатоцільовий винищувач Су-30СМ та три Су-30М2. Усі вони летіли без планів польоту та з вимкненими транспондерами, зв’язок із диспетчерами підтримував лише Ту-134.
Того ж дня літаки НАТО ідентифікували один Су-35, два Су-30М2 та один російський розвідувальний Іл-20. Ці повітряні судна також прямували з відключеними транспондерами, без планів польоту та радіозв’язку з РЦУП.
У суботу, 26 вересня, винищувачі вилітали на перехоплення бомбардувальника Су-24, який також летів із відключеним транспондером, без плану польоту та не підтримував радіозв’язок.
Місія ППО НАТО в країнах Балтії здійснюється з авіабаз у Литві та Естонії.
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