У Луцьку будівлю на вулиці Стрілецькій продали за понад 8 мільйонів

У Луцьку будівлю на вулиці Стрілецькій продали за понад 8 мільйонів
У Луцьку відбувся аукціон з продажу будівлі на вулиці Стрілецькій, 25. Переможницею торгів стала підприємиця Наталія Васильчук-Єсіпова, яка запропонувала за обʼєкт понад 8,5 млн грн. Це більш ніж утричі перевищує його стартову ціну.

Онлайн-аукціон провели на майданчику Prozorro.Продажі, пише zaxid.net.

Початкова ціна приміщення становила 2,6 млн грн. В описі зазначено, що площа обʼєкта становить 145,2 м2, а розташований він на вулиці Стрілецькій, 25. Це приблизно за два кілометри від центру Луцька.

Будівля одноповерхова, має два окремі входи. Її звели у 1938 році. Площа першого поверху становить 80 м², мансарди – 65,2 м². Всередині є електропостачання, водопровід та автономне водяне опалення.

«Обʼєкт в цілому придатний для експлуатації, але потребує ремонту», – повідомили організатори торгів.

Участь в аукціоні взяли п'ятеро учасників. Переможниця запропонувала 8 501 000 грн – лише на 1 грн більше, ніж ТОВ «Луї», яке посіло друге місце.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, 46-річна Наталія Васильчук-Єсіпова зареєстрована як ФОП у Луцьку з серпня 2022 року. Основний вид її діяльності – роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у спеціалізованих магазинах.

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Теги: Луцьк, будівля, аукціон
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