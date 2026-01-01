У Луцьку виділили 25 мільйонів на підвищення зарплат працівникам освіти





Про це



У понеділок, 28 вересня, на засіданні бюджетної комісії Луцької міської ради погодили спрямування 25 млн грн на підвищення заробітної плати працівникам закладів освіти.



Як зазначив секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Андрій Разумовський, підвищення передбачене на виконання постанови Кабінету Міністрів України.



«Підвищення стосується близько 5,5 тисячі працівників — педагогів, технічного персоналу та кухарів. Загальна потреба — 115 млн грн. Перші 25 млн грн спрямовуємо з коштів перевиконання бюджету за вересень», — повідомив Андрій Разумовський.



Рішення передбачає спрямування першої частини необхідних коштів на забезпечення підвищення заробітної плати працівникам закладів освіти Луцької громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку спрямували 25 млн грн на підвищення зарплат працівникам закладів освіти.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У понеділок, 28 вересня, на засіданні бюджетної комісії Луцької міської ради погодили спрямування 25 млн грн на підвищення заробітної плати працівникам закладів освіти.Як зазначив секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови, підвищення передбачене на виконання постанови Кабінету Міністрів України.«Підвищення стосується близько 5,5 тисячі працівників — педагогів, технічного персоналу та кухарів. Загальна потреба — 115 млн грн. Перші 25 млн грн спрямовуємо з коштів перевиконання бюджету за вересень», — повідомив Андрій Разумовський.Рішення передбачає спрямування першої частини необхідних коштів на забезпечення підвищення заробітної плати працівникам закладів освіти Луцької громади.

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