Удар по академії наук у Києві: загинула помічниця екссекретаря РНБО
Сьогодні, 17:10
Внаслідок російського удару по будівлі НАНУ загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна.
Цю інформацію Укрінформу підтвердили в пресслужбі Національної академії наук України.
"Загинула жінка, це помічниця Горбуліна. Сам Горбулін живий. Ще з одним колегою, в кабінет якого стався приліт, немає зв'язку. Там ще гасять пожежу", - сказали в пресслужбі.
Водночас, в пресслужбі не підтвердили інформацію про двох загиблих академіків НАНУ.
Нагадаємо, що у центрі Києва дрон РФ влучив у будівлю Національної академії наук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цю інформацію Укрінформу підтвердили в пресслужбі Національної академії наук України.
"Загинула жінка, це помічниця Горбуліна. Сам Горбулін живий. Ще з одним колегою, в кабінет якого стався приліт, немає зв'язку. Там ще гасять пожежу", - сказали в пресслужбі.
Водночас, в пресслужбі не підтвердили інформацію про двох загиблих академіків НАНУ.
Нагадаємо, що у центрі Києва дрон РФ влучив у будівлю Національної академії наук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як доглядати за світлим верхнім одягом: способи зберегти чистоту та рівномірний колір
Сьогодні, 18:13
Удар по академії наук у Києві: загинула помічниця екссекретаря РНБО
Сьогодні, 17:10