Удар по академії наук у Києві: загинула помічниця екссекретаря РНБО

Володимира Горбуліна.



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"Загинула жінка, це помічниця Горбуліна. Сам Горбулін живий. Ще з одним колегою, в кабінет якого стався приліт, немає зв'язку. Там ще гасять пожежу", - сказали в пресслужбі.



Водночас, в пресслужбі не підтвердили інформацію про двох загиблих академіків НАНУ.



Нагадаємо, що у центрі Києва дрон РФ влучив у будівлю Національної академії наук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російського удару по будівлі НАНУ загинула помічниця колишнього секретаря РНБОЦю інформацію Укрінформу підтвердили в пресслужбі Національної академії наук України."Загинула жінка, це помічниця Горбуліна. Сам Горбулін живий. Ще з одним колегою, в кабінет якого стався приліт, немає зв'язку. Там ще гасять пожежу", - сказали в пресслужбі.Водночас, в пресслужбі не підтвердили інформацію про двох загиблих академіків НАНУ.Нагадаємо, що у центрі Києва д

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