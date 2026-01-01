Удар по академії наук у Києві: загинула помічниця екссекретаря РНБО

Удар по академії наук у Києві: загинула помічниця екссекретаря РНБО
Внаслідок російського удару по будівлі НАНУ загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили в пресслужбі Національної академії наук України.

"Загинула жінка, це помічниця Горбуліна. Сам Горбулін живий. Ще з одним колегою, в кабінет якого стався приліт, немає зв'язку. Там ще гасять пожежу", - сказали в пресслужбі.

Водночас, в пресслужбі не підтвердили інформацію про двох загиблих академіків НАНУ.

Нагадаємо, що у центрі Києва дрон РФ влучив у будівлю Національної академії наук.

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Теги: Росія, війна
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