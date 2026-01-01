Росія вдарила у будівлю НАН України у Києві: є загиблі. Люди рятуються через вікна





Про це свідчать відео з місця події, пише



Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що росіяни атакували середмістя столиці. У Шевченківському районі дрон упав на нежитлову будівлю, спричинивши пожежу.



На відео, які поширили в соцмережах, видно вогонь у будівлі НАН України, розташованій на вулиці Володимирській у Шевченківському районі.



За даними голови Шевченківської районної державної адміністрації Олександра Сазановича, унаслідок удару по НАН є травмовані та загиблі. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що в Шевченківському районі загинула жінка.



Крім загиблої, унаслідок удару по будівлі постраждало троє людей, повідомив Кличко. Їх шпиталізували.



Також на відео потрапили люди, які, намагаючись врятуватися від вогню в будівлі, видираються на підвіконня, де їх намагаються забрати рятувальники.



Президент Володимир Зеленський відреагував на удар дрона по НАН. Він сказав, що за це, а також за російські удари по фармацевтичній компанії та заправках у Києві й по бізнес-центру в Дніпрі росії «обов’язково буде відповідь».



Співробітниця президії НАН України Ольга Атаманенко, яка стала свідком удару, у коментарі hromadske розповіла, що в момент атаки вийшла з корпусу на обідню перерву. Водночас більшість працівників установи, за її словами, перебували всередині. Наразі декілька співробітників НАН не виходять на зв’язок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія атакувала будівлю Національної академії наук України — там виникла пожежа.Про це свідчать відео з місця події, пише Громадське Міський голова Києваповідомляв, що росіяни атакували середмістя столиці. У Шевченківському районі дрон упав на нежитлову будівлю, спричинивши пожежу.На відео, які поширили в соцмережах, видно вогонь у будівлі НАН України, розташованій на вулиці Володимирській у Шевченківському районі.За даними голови Шевченківської районної державної адміністрації, унаслідок удару по НАН є травмовані та загиблі. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що в Шевченківському районі загинула жінка.Крім загиблої, унаслідок удару по будівлі постраждало троє людей, повідомив Кличко. Їх шпиталізували.Також на відео потрапили люди, які, намагаючись врятуватися від вогню в будівлі, видираються на підвіконня, де їх намагаються забрати рятувальники.Президентвідреагував на удар дрона по НАН. Він сказав, що за це, а також за російські удари по фармацевтичній компанії та заправках у Києві й по бізнес-центру в Дніпрі росії «обов’язково буде відповідь».Співробітниця президії НАН України, яка стала свідком удару, у коментарі hromadske розповіла, що в момент атаки вийшла з корпусу на обідню перерву. Водночас більшість працівників установи, за її словами, перебували всередині. Наразі декілька співробітників НАН не виходять на зв’язок.

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