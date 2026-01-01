На Волині директор підприємства привласнив майже 1 млн бюджетних коштів





Про це



Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо директора одного з волинських підприємств за фактом заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).



Встановлено, що посадовець забезпечив укладення договору про постачання підприємством упродовж 2022–2023 років теплової енергії в один із закладів освіти області.



У договір були закладені умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії.



Унаслідок таких дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже мільйон гривень.



Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Направлено в суд обвинувальний акт щодо директора волинського підприємства за привласнення майже 1 млн грн бюджетних коштів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо директора одного з волинських підприємств за фактом заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).Встановлено, що посадовець забезпечив укладення договору про постачання підприємством упродовж 2022–2023 років теплової енергії в один із закладів освіти області.У договір були закладені умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії.Унаслідок таких дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже мільйон гривень.відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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