Чи переноситимуть митний пункт пропуску «Ягодин» на Волині на територію Польщі
Сьогодні, 12:48
Польська сторона не погодила переведення українських митників на територію МАПП «Дорогуськ» з «Ягодина».
Зустріч української та польської делегацій щодо можливості перенесення пункту пропуску «Ягодин» до Польщі відбулася у п’ятницю, 25 вересня, у Дорогуську (Польща).
«Польська сторона цю ідею не підтримала. Вони сказали, що немає ані правових підстав здійснювати контроль на польській території, ані фізичних можливостей. Бо в них пункт пропуску завжди заповнений — там немає місця, щоб когось ще розмістити. Тому «Ягодин» буде і далі здійснювати контрольно-пропускні операції на території України», — повідомила у коментарі misto.media речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Як інформує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, під час цієї зустрічі обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Але робота над документом триває, і сторони ще не перейшли до його підписання.
До слова, в Україні є декілька пунктів пропуску, де митне оформлення організоване на території інших держав. Один з них — «Устилуг—Зосін» на Волині.
«Ще до того, як Польща вступила до Євросоюзу, у нас працював спільний контроль. Це був експериментальний проєкт. Але оскільки правила Євросоюзу не дозволяють проводити спільний контроль, то після вступу Польщі до ЄС, там зараз діє послідовний контроль . Але так чи інакше в нас всі процедури, пов’язані із експортом або перевіркою громадян, які виїжджають з України, здійснюються вже давно на польській стороні», — розповіла Валентина Черниш.
Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила безпілотником по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від українсько-польського кордону. Того ж дня внаслідок російської атаки була пошкоджена автозаправна станція біля пункту пропуску «Ягодин».
Під час сигналу повітряної тривоги митне оформлення вантажів призупиняється, а минулого тижня своїх працівників евакуйовувала і польська сторона.
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Зустріч української та польської делегацій щодо можливості перенесення пункту пропуску «Ягодин» до Польщі відбулася у п’ятницю, 25 вересня, у Дорогуську (Польща).
«Польська сторона цю ідею не підтримала. Вони сказали, що немає ані правових підстав здійснювати контроль на польській території, ані фізичних можливостей. Бо в них пункт пропуску завжди заповнений — там немає місця, щоб когось ще розмістити. Тому «Ягодин» буде і далі здійснювати контрольно-пропускні операції на території України», — повідомила у коментарі misto.media речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Як інформує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, під час цієї зустрічі обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Але робота над документом триває, і сторони ще не перейшли до його підписання.
До слова, в Україні є декілька пунктів пропуску, де митне оформлення організоване на території інших держав. Один з них — «Устилуг—Зосін» на Волині.
«Ще до того, як Польща вступила до Євросоюзу, у нас працював спільний контроль. Це був експериментальний проєкт. Але оскільки правила Євросоюзу не дозволяють проводити спільний контроль, то після вступу Польщі до ЄС, там зараз діє послідовний контроль . Але так чи інакше в нас всі процедури, пов’язані із експортом або перевіркою громадян, які виїжджають з України, здійснюються вже давно на польській стороні», — розповіла Валентина Черниш.
Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила безпілотником по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від українсько-польського кордону. Того ж дня внаслідок російської атаки була пошкоджена автозаправна станція біля пункту пропуску «Ягодин».
Під час сигналу повітряної тривоги митне оформлення вантажів призупиняється, а минулого тижня своїх працівників евакуйовувала і польська сторона.
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