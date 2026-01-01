Чи переноситимуть митний пункт пропуску «Ягодин» на Волині на територію Польщі

Чи переноситимуть митний пункт пропуску «Ягодин» на Волині на територію Польщі
Польська сторона не погодила переведення українських митників на територію МАПП «Дорогуськ» з «Ягодина».

Зустріч української та польської делегацій щодо можливості перенесення пункту пропуску «Ягодин» до Польщі відбулася у п’ятницю, 25 вересня, у Дорогуську (Польща).

«Польська сторона цю ідею не підтримала. Вони сказали, що немає ані правових підстав здійснювати контроль на польській території, ані фізичних можливостей. Бо в них пункт пропуску завжди заповнений — там немає місця, щоб когось ще розмістити. Тому «Ягодин» буде і далі здійснювати контрольно-пропускні операції на території України», — повідомила у коментарі misto.media речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Як інформує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, під час цієї зустрічі обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Але робота над документом триває, і сторони ще не перейшли до його підписання.

До слова, в Україні є декілька пунктів пропуску, де митне оформлення організоване на території інших держав. Один з них — «Устилуг—Зосін» на Волині.

«Ще до того, як Польща вступила до Євросоюзу, у нас працював спільний контроль. Це був експериментальний проєкт. Але оскільки правила Євросоюзу не дозволяють проводити спільний контроль, то після вступу Польщі до ЄС, там зараз діє послідовний контроль . Але так чи інакше в нас всі процедури, пов’язані із експортом або перевіркою громадян, які виїжджають з України, здійснюються вже давно на польській стороні», — розповіла Валентина Черниш.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила безпілотником по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від українсько-польського кордону. Того ж дня внаслідок російської атаки була пошкоджена автозаправна станція біля пункту пропуску «Ягодин».

Під час сигналу повітряної тривоги митне оформлення вантажів призупиняється, а минулого тижня своїх працівників евакуйовувала і польська сторона.

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Теги: митниця, Волинь
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