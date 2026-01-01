Чи переноситимуть митний пункт пропуску «Ягодин» на Волині на територію Польщі





Зустріч української та польської делегацій щодо можливості перенесення пункту пропуску «Ягодин» до Польщі відбулася у п’ятницю, 25 вересня, у Дорогуську (Польща).



«Польська сторона цю ідею не підтримала. Вони сказали, що немає ані правових підстав здійснювати контроль на польській території, ані фізичних можливостей. Бо в них пункт пропуску завжди заповнений — там немає місця, щоб когось ще розмістити. Тому «Ягодин» буде і далі здійснювати контрольно-пропускні операції на території України», — повідомила у коментарі Валентина Черниш.



Як інформує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, під час цієї зустрічі обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Але робота над документом триває, і сторони ще не перейшли до його підписання.



До слова, в Україні є декілька пунктів пропуску, де митне оформлення організоване на території інших держав. Один з них — «Устилуг—Зосін» на Волині.



«Ще до того, як Польща вступила до Євросоюзу, у нас працював спільний контроль. Це був експериментальний проєкт. Але оскільки правила Євросоюзу не дозволяють проводити спільний контроль, то після вступу Польщі до ЄС, там зараз діє послідовний контроль . Але так чи інакше в нас всі процедури, пов’язані із експортом або перевіркою громадян, які виїжджають з України, здійснюються вже давно на польській стороні», — розповіла Валентина Черниш.



Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила безпілотником по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від українсько-польського кордону. Того ж дня внаслідок російської атаки була пошкоджена автозаправна станція біля пункту пропуску «Ягодин».



Під час сигналу повітряної тривоги митне оформлення вантажів призупиняється, а минулого тижня своїх працівників евакуйовувала і польська сторона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польська сторона не погодила переведення українських митників на територію МАПП «Дорогуськ» з «Ягодина».Зустріч української та польської делегацій щодо можливості перенесення пункту пропуску «Ягодин» до Польщі відбулася у п’ятницю, 25 вересня, у Дорогуську (Польща).«Польська сторона цю ідею не підтримала. Вони сказали, що немає ані правових підстав здійснювати контроль на польській території, ані фізичних можливостей. Бо в них пункт пропуску завжди заповнений — там немає місця, щоб когось ще розмістити. Тому «Ягодин» буде і далі здійснювати контрольно-пропускні операції на території України», — повідомила у коментарі misto.media речниця Волинської митниціЯк інформує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, під час цієї зустрічі обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Але робота над документом триває, і сторони ще не перейшли до його підписання.До слова, в Україні є декілька пунктів пропуску, де митне оформлення організоване на території інших держав. Один з них — «Устилуг—Зосін» на Волині.«Ще до того, як Польща вступила до Євросоюзу, у нас працював спільний контроль. Це був експериментальний проєкт. Але оскільки правила Євросоюзу не дозволяють проводити спільний контроль, то після вступу Польщі до ЄС, там зараз діє послідовний контроль . Але так чи інакше в нас всі процедури, пов’язані із експортом або перевіркою громадян, які виїжджають з України, здійснюються вже давно на польській стороні», — розповіла Валентина Черниш.Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила безпілотником по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від українсько-польського кордону. Того ж дня внаслідок російської атаки була пошкоджена автозаправна станція біля пункту пропуску «Ягодин».Під час сигналу повітряної тривоги митне оформлення вантажів призупиняється, а минулого тижня своїх працівників евакуйовувала і польська сторона.

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