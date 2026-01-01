На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення до служби 101 надійшло о 14:16, на місце події прибули вогнеборці двох підрозділів ДСНС району.



За допомогою двох водяних стволів пожежу ліквідували за 30 хвилин.



Причина пожежі — коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 вересня у с. Старовойтове Ковельського району виникла пожежа житлового будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення до служби 101 надійшло о 14:16, на місце події прибули вогнеборці двох підрозділів ДСНС району.За допомогою двох водяних стволів пожежу ліквідували за 30 хвилин.Причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію