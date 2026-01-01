На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 11:51
27 вересня у с. Старовойтове Ковельського району виникла пожежа житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 14:16, на місце події прибули вогнеборці двох підрозділів ДСНС району.
За допомогою двох водяних стволів пожежу ліквідували за 30 хвилин.
Причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 14:16, на місце події прибули вогнеборці двох підрозділів ДСНС району.
За допомогою двох водяних стволів пожежу ліквідували за 30 хвилин.
Причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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