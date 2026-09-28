Українські бійці звільнили ще 3 села поблизу Лиману





Про це йдеться в повідомленні Третього армійського корпусу, пише



"Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Втрати противника — 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон", - йдеться в повідомленні.



Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що звільнення цих населених пунктів відбулося в рамках третього етапу операції "Вівальді". Також він повідомив, що вдалося встановити контроль над селами Карпівка та Новомихайлівка.



Селище Нове, за словами Білецького, був ключовим хабом для російської армії на цьому напрямку.



"Загалом за цей етап ми повернули 51 кв. км української землі. Цей етап мав переламне значення для всієї операції", - сказав він.



25 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська операція в районі Лиману ще не завершена. "Там є позитив. Позитив в напрямку Лимана і не тільки", - сказав він.



15 вересня Третій армійський корпус повідомив про зачистку 75 квадратних кілометрів та деокупацію ще 10 кв км в рамках контрнаступальних дій у північній частині Донецької області.



20 вересня Третій армійський корпус у межах наступальної операції "Вівальді" звільнив села Шандриголове та Дерилове на Донеччині й установив повний контроль над Дробишевим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На півночі Донецької області українські бійці звільнили населенні пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку на Лиманському напрямку.Про це йдеться в повідомленні Третього армійського корпусу, пише Українська правда "Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Втрати противника — 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон", - йдеться в повідомленні.Командир Третього армійського корпусуповідомив, що звільнення цих населених пунктів відбулося в рамках третього етапу операції "Вівальді". Також він повідомив, що вдалося встановити контроль над селами Карпівка та Новомихайлівка.Селище Нове, за словами Білецького, був ключовим хабом для російської армії на цьому напрямку."Загалом за цей етап ми повернули 51 кв. км української землі. Цей етап мав переламне значення для всієї операції", - сказав він.25 вересня Президентповідомив, що українська операція в районі Лиману ще не завершена. "Там є позитив. Позитив в напрямку Лимана і не тільки", - сказав він.15 вересня Третій армійський корпус повідомив про зачистку 75 квадратних кілометрів та деокупацію ще 10 кв км в рамках контрнаступальних дій у північній частині Донецької області.20 вересня Третій армійський корпус у межах наступальної операції "Вівальді" звільнив села Шандриголове та Дерилове на Донеччині й установив повний контроль над Дробишевим.

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