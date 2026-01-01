У Луцьку чоловік з вікна квартири кинув гранату у двох підлітків

Слідчі оголосили про підозру фігуранту, який кинув гранату на вулицю у Луцьку.Про це повідомили у поліції Волині.До поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула з вікна в напрямку двох підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав.На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП. Порушника встановили. Це – місцевий житель, 1993 року народження. Будучи нетверезим, з хуліганських мотивів він пожбурив навчально-тренувальну гранату з вікна помешкання.Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі оголосили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Санкція – позбавлення волі від 3 до 7 років.