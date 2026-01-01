Знімкувати військових та розповідати їхні історії світу: ветеран війни з Луцька Костянтин Галан став фотографом

Костянтин Галан до війни захоплювався фотографією, в мирний час працював в Німеччині на будівництві, після початку повномасштабної повернувся в Україну, 24-го лютого мобілізувався.



Служив гранатометником у 14 окремій механізованій бригаді.

Як чоловік розповів



Після операції Костянтин отримав групу інвалідності, демобілізувався та розпочав професійний шлях фотографа.



«Саме більше мені подобається портрет. Працюю в більшості з молоддю. Тобто, не з професійними моделями. Частіше всього просто знайомлюся з кимось на вулиці. Тобто, є люди, які хочуть виділитися якось візуально. Я це все помічаю», — каже Костянтин Галан.



Костянтин каже, що знайомиться без проблем. Я кажу: «Кльовий стільок в тебе і все».



«Показую фотографії, портфоліо. Я без спалаху з дому просто не виходжу. Також не лінуюся брати з собою рюкзак. Я не прив'язаний до якоїсь одної локації, я просто беру своє світло і можу де хочу знімати в студійній якості. І все буде супер», — розповідає фотограф.



Костянтин Галан каже, що раніше сам любив фотографуватися. Коли жив у Німеччині мав друга фотографа. Саме він йому продавав свою стару камеру та два об'єктиви за 100 євро у 2021 році, так і почалось захоплення фотографією. Першою моделлю фотографа був він сам.



«Я вирішив, що піду в якусь бойову бригаду, просто пішов в військомат і попав в 14-ку. Там не сильно було до знімання. Рік я десь прослужив з початку повномасштабки до 8 лютого 23-го року, це я вже третій раз був поранений. Перші два були такі легші, третій раз тяжкий, ще досі з палочкою ходжу», — каже фотограф.



Поки гоїлася нога після операції та Костянтин Галан перебував на реабілітації, то купив собі новий фотоапарат.



«Я не помічаю якихось проблем, десь мені там лягти, встати. В мене окрім хворої кінцівки, є три інші доволі такі розвинені. Я себе почуваю нормально, просто справа в тому, що мені треба багато ходити буває. Я втомлююся. Допомагає дружина», — розповідає Костянтин Галан.



Ветеран каже, що з дружиною познайомився на вулиці під час фотографування. У неї був яскравий образ. Запропонував їй взяти учать у фотосесії у стилі 80-х, в хорорі.



Вона приїхала, і каже Костянтин, між ними спалахнула іскра, тепер це його улюблена модель.



«Мені дуже сподобалось, як він зміг, незнайомих між собою людей об'єднати в одну команду і зробити такою компанією, яка знає, як комунікувати одне з одним і почуватися абсолютно комфортно, так, ніби це, не знаю, однокласники», — ділиться спогадами про першу фотозйомку дружина Єлизавета Галан.



Вона допомагає чоловіку під час фотосесії.



«В нього є своє бачення. Тобто, світ навколо він насправді не такий кольоровий, як на його фотографіях, але на фотографіях він дуже насичений і дуже гарний», — каже дружина фотографа.



Сам фотограф каже, що любить процес знімкування, але найбільше кайфує, коли викладає світлини в соцмережі та їх починають лайкати, а найменше йому подобається — сидіти та обробляти світлини.



Вже другий Костянтин Галан він фотографує військових.



«Я хочу більше працювати в цьому напрямку, тобто молодь молоддю, всякі ніформали ніформалами, але війна — це актуалочка. В нас є наші військові, мої побратими і так далі. Ось на чому треба робити акцент», — говорить фотограф.



Чоловік каже, що робота з військовими також має сої особливості — хлопців треба показати з правильного боку, щоб вони виглядали гідно.



«Є хлопці з ампутаціями. З різними, так скажем, важкими історіями, без рук, без ніг, без очей і так далі. І переді мною стоїть задача сфоткати його так, щоб ця фотографія його не принизила. Він має бути козаком. Шрами мають навпаки в цьому плані грати на руку», — каже Костянтин Галан.



У планах Костянтина й наділ розвиватися у фотографії, можливо, співпрацювати з українськими брендами одягу, фотографувати військових та розповідати їхні історії світу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тридцятирічнийдо війни захоплювався фотографією, в мирний час працював в Німеччині на будівництві, після початку повномасштабної повернувся в Україну, 24-го лютого мобілізувався.Служив гранатометником у 14 окремій механізованій бригаді.Як чоловік розповів Суспільному , протягом року служби, під час виконання бойових завдання отримав 3 поранення, останнє було складним. Осколки міни порвали сухожилля на правій нозі, пошкодили судини та нерви.Після операції Костянтин отримав групу інвалідності, демобілізувався та розпочав професійний шлях фотографа.«Саме більше мені подобається портрет. Працюю в більшості з молоддю. Тобто, не з професійними моделями. Частіше всього просто знайомлюся з кимось на вулиці. Тобто, є люди, які хочуть виділитися якось візуально. Я це все помічаю», — каже Костянтин Галан.Костянтин каже, що знайомиться без проблем. Я кажу: «Кльовий стільок в тебе і все».«Показую фотографії, портфоліо. Я без спалаху з дому просто не виходжу. Також не лінуюся брати з собою рюкзак. Я не прив'язаний до якоїсь одної локації, я просто беру своє світло і можу де хочу знімати в студійній якості. І все буде супер», — розповідає фотограф.Костянтин Галан каже, що раніше сам любив фотографуватися. Коли жив у Німеччині мав друга фотографа. Саме він йому продавав свою стару камеру та два об'єктиви за 100 євро у 2021 році, так і почалось захоплення фотографією. Першою моделлю фотографа був він сам.«Я вирішив, що піду в якусь бойову бригаду, просто пішов в військомат і попав в 14-ку. Там не сильно було до знімання. Рік я десь прослужив з початку повномасштабки до 8 лютого 23-го року, це я вже третій раз був поранений. Перші два були такі легші, третій раз тяжкий, ще досі з палочкою ходжу», — каже фотограф.Поки гоїлася нога після операції та Костянтин Галан перебував на реабілітації, то купив собі новий фотоапарат.«Я не помічаю якихось проблем, десь мені там лягти, встати. В мене окрім хворої кінцівки, є три інші доволі такі розвинені. Я себе почуваю нормально, просто справа в тому, що мені треба багато ходити буває. Я втомлююся. Допомагає дружина», — розповідає Костянтин Галан.Ветеран каже, що з дружиною познайомився на вулиці під час фотографування. У неї був яскравий образ. Запропонував їй взяти учать у фотосесії у стилі 80-х, в хорорі.Вона приїхала, і каже Костянтин, між ними спалахнула іскра, тепер це його улюблена модель.«Мені дуже сподобалось, як він зміг, незнайомих між собою людей об'єднати в одну команду і зробити такою компанією, яка знає, як комунікувати одне з одним і почуватися абсолютно комфортно, так, ніби це, не знаю, однокласники», — ділиться спогадами про першу фотозйомку дружинаГалан.Вона допомагає чоловіку під час фотосесії.«В нього є своє бачення. Тобто, світ навколо він насправді не такий кольоровий, як на його фотографіях, але на фотографіях він дуже насичений і дуже гарний», — каже дружина фотографа.Сам фотограф каже, що любить процес знімкування, але найбільше кайфує, коли викладає світлини в соцмережі та їх починають лайкати, а найменше йому подобається — сидіти та обробляти світлини.Вже другий Костянтин Галан він фотографує військових.«Я хочу більше працювати в цьому напрямку, тобто молодь молоддю, всякі ніформали ніформалами, але війна — це актуалочка. В нас є наші військові, мої побратими і так далі. Ось на чому треба робити акцент», — говорить фотограф.Чоловік каже, що робота з військовими також має сої особливості — хлопців треба показати з правильного боку, щоб вони виглядали гідно.«Є хлопці з ампутаціями. З різними, так скажем, важкими історіями, без рук, без ніг, без очей і так далі. І переді мною стоїть задача сфоткати його так, щоб ця фотографія його не принизила. Він має бути козаком. Шрами мають навпаки в цьому плані грати на руку», — каже Костянтин Галан.У планах Костянтина й наділ розвиватися у фотографії, можливо, співпрацювати з українськими брендами одягу, фотографувати військових та розповідати їхні історії світу.

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