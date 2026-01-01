Уночі росіяни атакували Київ та Харків





Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Києва Віталій Кличко та ДСНС, пише



Російські війська вдарили по багатоквартирному будинку в Салтівському районі Харкова. За даними голови ОВА, влучання було в другий поверх багатоквартирного житлового будинку. російська атака зруйнувала другий і третій поверхи будинку.



Станом на ранок кількість постраждалих у Салтівському районі зросла до 22 людей. Вісім із них — діти. Синєгубов додав, що важких поранених немає. Медики надають усім необхідну допомогу.



За даними ДСНС, у Києві, у Подільському та Голосіївському районах, унаслідок нічної атаки рф постраждали чотири людини. У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях, там ніхто не постраждав.



Міський голова повідомив, що зранку росіяни вдарили безпілотником по АЗС в Оболонському районі Києва. Унаслідок влучання пошкоджені колонки АЗС та виникла пожежа.



Загалом уночі російські війська атакували Україну 165 безпілотниками різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.



Станом на 7:00 збито/придушено 112 російських безпілотників. Влучання зафіксували на 14 локаціях, ще в семи місцях упали уламки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 28 вересня російські війська вдарили по Харкову та Києву. Загалом за ніч росіяни запустили по Україні 165 безпілотників.Про це повідомили голова Харківської ОВА, міський голова Києвата ДСНС, пише Громадське Російські війська вдарили по багатоквартирному будинку в Салтівському районі Харкова. За даними голови ОВА, влучання було в другий поверх багатоквартирного житлового будинку. російська атака зруйнувала другий і третій поверхи будинку.Станом на ранок кількість постраждалих у Салтівському районі зросла до 22 людей. Вісім із них — діти. Синєгубов додав, що важких поранених немає. Медики надають усім необхідну допомогу.За даними ДСНС, у Києві, у Подільському та Голосіївському районах, унаслідок нічної атаки рф постраждали чотири людини. У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях, там ніхто не постраждав.Міський голова повідомив, що зранку росіяни вдарили безпілотником по АЗС в Оболонському районі Києва. Унаслідок влучання пошкоджені колонки АЗС та виникла пожежа.Загалом уночі російські війська атакували Україну 165 безпілотниками різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.Станом на 7:00 збито/придушено 112 російських безпілотників. Влучання зафіксували на 14 локаціях, ще в семи місцях упали уламки.

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