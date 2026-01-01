На Волині підприємець підробив документи для перевезення дітей, його судили





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть



Павло З. займався пасажирськими перевезеннями і мав організувати автобусну поїздку дітей із Нововолинська. Для такого перевезення маршрут і розклад руху потрібно погодити з патрульною поліцією. Натомість чоловік підробив документи, зазначивши, що правоохоронці нібито їх погодили.



Він вписав дані та підпис старшого інспектор, а також наніс підроблене зображення печатки Управління патрульної поліції. Після цього псевдодокументи передав керівниці групи дітей, яка не знала про підробку.



Дії кваліфікували за статтею 358 КК України (підроблення офіційного документа). Обвинувачений визнав провину.



Суд призначив Павлу З. штраф у розмірі 11 900 гривень. Крім того, він має сплатити 3369 гривень за проведення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підприємця з Волині судили за підроблення офіційних документів для перевезення дітей.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини" займався пасажирськими перевезеннями і мав організувати автобусну поїздку дітей із Нововолинська. Для такого перевезення маршрут і розклад руху потрібно погодити з патрульною поліцією. Натомість чоловік підробив документи, зазначивши, що правоохоронці нібито їх погодили.Він вписав дані та підпис старшого інспектор, а також наніс підроблене зображення печатки Управління патрульної поліції. Після цього псевдодокументи передав керівниці групи дітей, яка не знала про підробку.Дії кваліфікували за статтею 358 КК України (підроблення офіційного документа). Обвинувачений визнав провину.Суд призначив Павлу З. штраф у розмірі 11 900 гривень. Крім того, він має сплатити 3369 гривень за проведення експертизи.

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