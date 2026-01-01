Житловий сектор став ціллю Росії на Рівненщині: в ОВА розповіли про наслідки атаки





Про це Олександр Коваль.



"Під час чергової повітряної атаки на Рівненщину було пошкоджено приватний будинок.



Люди, на щастя, поранень не зазнали.



Виїжджав на місце події. Там вже працювали представники усіх відповідних служб", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у ніч проти 28 вересня російські війська вдарили по Харкову та Києву. Загалом за ніч росіяни запустили по Україні 165 безпілотників.

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