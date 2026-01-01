На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Бондарук
Сьогодні, 12:09
"На щиті" повертається додому ковельчанин, молодший сержант Дмитро Олександрович Бондарук (30.07.1989 р.н.).
Про це повідомили у Ковельській громаді.
"Життя старшого оператора 2-ї групи спеціального призначення 3-го загону спеціальних операцій військової частини А5018 обірвалося 23 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області.
Прощання з Дмитром Бондаруком відбудеться у вівторок, 29 вересня, за таким порядком:
11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.
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Про це повідомили у Ковельській громаді.
"Життя старшого оператора 2-ї групи спеціального призначення 3-го загону спеціальних операцій військової частини А5018 обірвалося 23 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області.
Прощання з Дмитром Бондаруком відбудеться у вівторок, 29 вересня, за таким порядком:
11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.
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