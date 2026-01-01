Зіштовхнули з дороги: ветеран з Волині, який є батьком загиблого воїна, заявив про спробу мобілізації. У ТЦК - заперечують

Вадим Жук заявив про спробу працівників ТЦК зупинити його під час руху на велосипеді в селі Лище поблизу Луцька. За словами чоловіка, його зіштовхнули з дороги в рів, а вже після цього почали запитувати про документи. У Волинському обласному ТЦК та СП заперечили цю інформацію.



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Вадим Жук розповів, що інцидент стався 26 вересня в Лищі. За його словами, він їхав велосипедом зі швидкістю понад 25 км/год до центру села, коли назустріч виїхала колона з трьох автомобілів, один із яких був поліцейським.



Чоловік стверджує, що з автомобілів вийшли люди у військовій формі та зіштовхнули його з дороги. Внаслідок цього він упав у придорожній рів. Після цього, за його словами, працівники ТЦК почали вимагати предʼявити документи.



«Я кажу, ніякі документи я вам не буду показувати, поки не розберемося, чого мене зіштовхнули взагалі. Це ж не методи зупинки, навіть якщо для перевірки документів», – сказав чоловік.



Вадим Жук також заявив, що працівники ТЦК заперечували, що штовхали його. Однак свідками інциденту стали двоє чоловіків, які їхали автомобілем Renault Duster. Ветеран стверджує, що після цього хотів звернутися до поліцейських, які, за його словами, перебували неподалік.



«Я хотів викликати тоді поліцію, а потім думаю, навіщо викликати, коли їхній екіпаж стоїть. Я йду в їхню сторону, щоб звернутися, а вони почали тікати», – додав ветеран.



Зрештою, Вадим Жук викликав правоохоронців та швидку допомогу.



Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук повідомила ZAXID.NET, що інформація про наїзд на велосипедиста або його зіштовхування з дороги групою оповіщення не відповідає дійсності.



«Крім того, громадянин із вказаними персональними даними 26 вересня 2026 року військовослужбовцями ТЦК та СП Волинської області не перевірявся», – зазначила Уляна Кравчук.



Додамо, що Вадим Жук є ветераном, а також батьком 26-річного прикордонника Дениса Жука, який помер 17 вересня у Харківській міській лікарні швидкої допомоги після травм, отриманих під час виконання бойового завдання. Офіцер воював від початку повномасштабного вторгнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ветеранзаявив про спробу працівників ТЦК зупинити його під час руху на велосипеді в селі Лище поблизу Луцька. За словами чоловіка, його зіштовхнули з дороги в рів, а вже після цього почали запитувати про документи. У Волинському обласному ТЦК та СП заперечили цю інформацію.Про це пише zaxid.net Вадим Жук розповів, що інцидент стався 26 вересня в Лищі. За його словами, він їхав велосипедом зі швидкістю понад 25 км/год до центру села, коли назустріч виїхала колона з трьох автомобілів, один із яких був поліцейським.Чоловік стверджує, що з автомобілів вийшли люди у військовій формі та зіштовхнули його з дороги. Внаслідок цього він упав у придорожній рів. Після цього, за його словами, працівники ТЦК почали вимагати предʼявити документи.«Я кажу, ніякі документи я вам не буду показувати, поки не розберемося, чого мене зіштовхнули взагалі. Це ж не методи зупинки, навіть якщо для перевірки документів», – сказав чоловік.Вадим Жук також заявив, що працівники ТЦК заперечували, що штовхали його. Однак свідками інциденту стали двоє чоловіків, які їхали автомобілем Renault Duster. Ветеран стверджує, що після цього хотів звернутися до поліцейських, які, за його словами, перебували неподалік.«Я хотів викликати тоді поліцію, а потім думаю, навіщо викликати, коли їхній екіпаж стоїть. Я йду в їхню сторону, щоб звернутися, а вони почали тікати», – додав ветеран.Зрештою, Вадим Жук викликав правоохоронців та швидку допомогу.Речниця Волинського обласного ТЦК та СПповідомила ZAXID.NET, що інформація про наїзд на велосипедиста або його зіштовхування з дороги групою оповіщення не відповідає дійсності.«Крім того, громадянин із вказаними персональними даними 26 вересня 2026 року військовослужбовцями ТЦК та СП Волинської області не перевірявся», – зазначила Уляна Кравчук.Додамо, що Вадим Жук є ветераном, а також батьком 26-річного прикордонника Дениса Жука, який помер 17 вересня у Харківській міській лікарні швидкої допомоги після травм, отриманих під час виконання бойового завдання. Офіцер воював від початку повномасштабного вторгнення.

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