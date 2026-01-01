На Куп’янському напрямку загинув футбольний тренер з Волині Валерій Поляновський

Валерія Васильовича Поляновського.



Про це



"Валерій Васильович народився 18 вересня 1992 року в родині педагогів, разом із батьками проживав у Володимирі. З дитинства його життя було пов'язане зі спортом: під керівництвом батька-тренера він фізично розвивався та грав у футбол. У 2009 році здобув звання чемпіона України.



Після завершення навчання в Луцькому політехнічному та педагогічному університетах і служби в Національній гвардії Валерій повернувся до тренерської роботи, виховуючи дітей у Володимирському спортивному ліцеї, та грав за місцеву футбольну команду ФК «Володимир».



З початком повномасштабного вторгнення він пішов до територіальної оборони, а згодом продовжив службу в лавах Збройних сил. Воїн пройшов навчання з БПЛА та офіцерські курси. Згодом став командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Навіть після поранення під Бахмутом він одразу повернувся на фронт, щоб боронити рідну землю.



21 вересня його життя обірвав російський окупант. Валерій загинув під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку.



Йому було лише 34 роки…



Мужність, доблесть і хоробрість — саме ці риси характеризують нашого земляка, який до останнього залишався в строю та віддано захищав Україну", - йдеться в повідомленні.



28 вересня Героя провели в останню путь та поховали у селі Заболотне на Вінниччині, звідки він родом.



"Висловлюємо співчуття батькам Валерія, його імʼя назавжди залишиться закарбованим в історії Володимира. Вічна пам’ять і шана Захиснику України", - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомил про загибель захисника з ВолиніПро це повідомили у Володимирській міській раді."Валерій Васильович народився 18 вересня 1992 року в родині педагогів, разом із батьками проживав у Володимирі. З дитинства його життя було пов'язане зі спортом: під керівництвом батька-тренера він фізично розвивався та грав у футбол. У 2009 році здобув звання чемпіона України.Після завершення навчання в Луцькому політехнічному та педагогічному університетах і служби в Національній гвардії Валерій повернувся до тренерської роботи, виховуючи дітей у Володимирському спортивному ліцеї, та грав за місцеву футбольну команду ФК «Володимир».З початком повномасштабного вторгнення він пішов до територіальної оборони, а згодом продовжив службу в лавах Збройних сил. Воїн пройшов навчання з БПЛА та офіцерські курси. Згодом став командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Навіть після поранення під Бахмутом він одразу повернувся на фронт, щоб боронити рідну землю.21 вересня його життя обірвав російський окупант. Валерій загинув під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку.Йому було лише 34 роки…Мужність, доблесть і хоробрість — саме ці риси характеризують нашого земляка, який до останнього залишався в строю та віддано захищав Україну", - йдеться в повідомленні.28 вересня Героя провели в останню путь та поховали у селі Заболотне на Вінниччині, звідки він родом."Висловлюємо співчуття батькам Валерія, його імʼя назавжди залишиться закарбованим в історії Володимира. Вічна пам’ять і шана Захиснику України", - наголошують у міській раді.

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