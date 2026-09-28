Україна ще тримає позиції на території Курської області РФ





Про це повідомив командувач 8 корпусу ДШВ, генерал Дмитро Волошин, пише



"Так, ще досі є (позиції українських військових в Курській області – ред.). Я можу навіть назвати, де саме. Це район населеного пункту Новий Путь, наприклад, де ми контролюємо весь лісний масив навколо нього. Також ми контролюємо район населеного пункту Політотдельський і лісовий масив поряд.



Так, це невеликі окремі ділянки на Курщині, але вони досі є", - йдеться в повідомленні.



Волошин розповів, що рік тому росіяни були "агресивніші" і хотіли ці позиції вибити. "Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовились від цієї задачі", - сказав він.



"Ми, звісно, теж далі не рухалися, тому що у нас є свої проблеми, з якими треба розбиратися. З точки зору військового мистецтва, можливо, вони і правильно вчинили: навіщо "бодатися" за пару-тройку кілометрів своєї території, яка по суті ні на що не повпливає, якщо можна спробувати наростити свою зону контролю на нашій території.



Росіяни тут пробують створити "буферну зону", шукають слабкі місця, але не виходить. Основна їх ціль, звісно, це місто Суми".



Волошин на чолі 82-ї окремої бригади десантно-штурмових військ у 2024 році був в перших рядах наступу ЗСУ в Курській області.



Бої в Курській області Росії розпочалися зранку 6 серпня 2024 року, коли Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа.



Вже у вересні президент Володимир Зеленський підбив підсумки першого місяці операції Збройних сил, сказавши, що ЗСУ контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області, де знаходяться понад 100 населених пунктів.



У травні 2025 року тодішній головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Курська операція, досягла більшості поставлених цілей.



Тоді Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.



У березні 2025 року Зеленський заявив, що Сили оборони впорались з основною задачею Курської операції: відтягнути війська з Покровська, Харківського напрямку і Сум.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська армія продовжує тримати позиції на території Курської області РФ в районі населеного пункту Новий Путь, де контролює кілька лісових масивів.Про це повідомив командувач 8 корпусу ДШВ, генерал, пише Українська правда "Так, ще досі є (позиції українських військових в Курській області – ред.). Я можу навіть назвати, де саме. Це район населеного пункту Новий Путь, наприклад, де ми контролюємо весь лісний масив навколо нього. Також ми контролюємо район населеного пункту Політотдельський і лісовий масив поряд.Так, це невеликі окремі ділянки на Курщині, але вони досі є", - йдеться в повідомленні.Волошин розповів, що рік тому росіяни були "агресивніші" і хотіли ці позиції вибити. "Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовились від цієї задачі", - сказав він."Ми, звісно, теж далі не рухалися, тому що у нас є свої проблеми, з якими треба розбиратися. З точки зору військового мистецтва, можливо, вони і правильно вчинили: навіщо "бодатися" за пару-тройку кілометрів своєї території, яка по суті ні на що не повпливає, якщо можна спробувати наростити свою зону контролю на нашій території.Росіяни тут пробують створити "буферну зону", шукають слабкі місця, але не виходить. Основна їх ціль, звісно, це місто Суми".Волошин на чолі 82-ї окремої бригади десантно-штурмових військ у 2024 році був в перших рядах наступу ЗСУ в Курській області.Бої в Курській області Росії розпочалися зранку 6 серпня 2024 року, коли Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа.Вже у вересні президент Володимир Зеленський підбив підсумки першого місяці операції Збройних сил, сказавши, що ЗСУ контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області, де знаходяться понад 100 населених пунктів.У травні 2025 року тодішній головнокомандувач Збройних силзаявив, що Курська операція, досягла більшості поставлених цілей.Тоді Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.У березні 2025 року Зеленський заявив, що Сили оборони впорались з основною задачею Курської операції: відтягнути війська з Покровська, Харківського напрямку і Сум.

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