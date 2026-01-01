У Луцьку через ремонт теплових мереж перекриють рух транспорту на двох вулицях
Сьогодні, 16:13
У зв’язку з ремонтними роботами на теплових мережах 5 жовтня 2026 року з 08:00 буде тимчасово перекрито рух транспорту.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Рух авто перекриють від ранку 5 жовтня на вулиці Кравчука (у місці виїзду з вулиці Воїнів-афганців) — до завершення робіт, але не довше ніж до 12 жовтня.
Також з 5 жовтня рух перекриють на вулиці Загородній (у місці виїзду на вулицю Теремнівську) — до завершення робіт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у двох мікрорайонах Луцька та Боратині буде понижений тиск води через аварійну ситуацію.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Рух авто перекриють від ранку 5 жовтня на вулиці Кравчука (у місці виїзду з вулиці Воїнів-афганців) — до завершення робіт, але не довше ніж до 12 жовтня.
Також з 5 жовтня рух перекриють на вулиці Загородній (у місці виїзду на вулицю Теремнівську) — до завершення робіт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у двох мікрорайонах Луцька та Боратині буде понижений тиск води через аварійну ситуацію.
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