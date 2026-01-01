У двох мікрорайонах Луцька та Боратині - понижений тиск води через аварійну ситуацію

У двох мікрорайонах Луцька та Боратині - понижений тиск води через аварійну ситуацію
У Луцьку трапилася аварійна ситуація на водогоні.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал».

"На центральному водогоні ГНС стався порив на трубопроводі д-500 мм.
У зв’язку з аварією можливий понижений тиск води у районах ДПЗ, Боратин та вул. Львівської.

Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» уже працюють на місці", - йдеться в повідомленні.

Роботи триватимуть до повного усунення пориву та відновлення нормального водопостачання.

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Теги: Луцьк, вода
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