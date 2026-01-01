У двох мікрорайонах Луцька та Боратині - понижений тиск води через аварійну ситуацію





Про це



"На центральному водогоні ГНС стався порив на трубопроводі д-500 мм.

У зв’язку з аварією можливий понижений тиск води у районах ДПЗ, Боратин та вул. Львівської.



Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» уже працюють на місці", - йдеться в повідомленні.



Роботи триватимуть до повного усунення пориву та відновлення нормального водопостачання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку трапилася аварійна ситуація на водогоні.Про це повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал»."На центральному водогоні ГНС стався порив на трубопроводі д-500 мм.У зв’язку з аварією можливий понижений тиск води у районах ДПЗ, Боратин та вул. Львівської.Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» уже працюють на місці", - йдеться в повідомленні.Роботи триватимуть до повного усунення пориву та відновлення нормального водопостачання.

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