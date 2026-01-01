Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 29 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 29 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 18-20°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та ранком місцями туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 16-21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 29 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 18-20°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та ранком місцями туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 16-21°.

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