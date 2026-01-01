На ремонт і утримання доріг Волині виділили 265 мільйонів

На ремонт і утримання місцевих доріг Волині передбачили 265 мільйонів. Наразі виконано 90% робіт.Про стан експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення та підготовку дорожнього господарства Волині до осінньо-зимового періоду доповів на оперативній нараді очільника областідиректор департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва ОДА, - повідомляють у Волинській ОВА.За його словами, у 2026 році на експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення передбачено 265 мільйонів гривень. Фінансування здійснюється на домовленості з громадами 50 на 50. Практичне виконання робіт наразі становить близько 90% від передбаченого обсягу фінансування.У межах цих коштів проводилося, зокрема, зимове та поточне експлуатаційне утримання доріг. Окремий напрям роботи – поточний ремонт найбільш проблемних ділянок. Наразі завершено процедури закупівель та укладено договори з переможцями щодо восьми об’єктів. Ще за чотирма об’єктами тривають закупівельні процедури, по п’яти – їх планують оголосити. На цей час поточний ремонт завершено на п’яти дорожніх об’єктах.Роман Романюк також заслухав інформацію від голів територіальних громад, які долучені до наради онлайн, щодо стану виконання ремонтних робіт на дорогах. Опісля т.в.о. начальника ОВА доручив у громадах, де дорожні роботи ще не завершені, забезпечити їх виконання протягом найближчих двох тижнів.Водночас в області вже триває підготовка до зимового періоду 2026–2027 років. Відповідним планом визначено комплекс заходів, необхідних для безпечного проїзду в умовах снігопадів, ожеледиці, налипання снігу та снігових заметів.Підрядні організації мають забезпечити необхідний запас протиожеледних матеріалів, підготувати спеціалізовану техніку, за потреби залучати додаткові механізми, облаштувати пункти обігріву для працівників та приміщення для дорожньої техніки. Також передбачено створення щонайменше 10-денного резерву паливно-мастильних матеріалів і встановлення засобів пасивного снігозахисту на відповідних ділянках доріг.Наразі підрядні організації вже заготовляють піщано-соляну суміш і паливно-мастильні матеріали та готують спеціалізовану техніку. Для зимового утримання місцевих доріг планують залучити 138 одиниць техніки.