У Луцьку чоловік, який був у СЗЧ, вкрав автомобіль та скоїв аварію





Про це



Подія трапилась 28 вересня, на вул. Львівській.



Заявниця повідомила, що невідома особа проникла до автівки Chery Tiggo та поїхала в невідомому напрямку.



На місце прибули слідчо-оперативна група, наряд патрульних.



Поліцейські встановили особу, яка незаконно заволоділа транспортним засобом та схему розвитку подій. Житель Рожища, 1991 року народження, який самовільно залишив військову частину, сів за кермо чужої автівки. Щоправда, проїхав він недалеко, оскільки на сусідній вулиці зіткнувся з огорожею. Легковик він залишив, а сам втік.



Поліцейські фігуранта затримали. Він був у стані сп'яніння. Слідчі оголосять йому про підозру за ч.2 ст. 289 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку чоловік викрав автомобіль, його затримали.Про це повідомили у поліції Волині.Подія трапилась 28 вересня, на вул. Львівській.Заявниця повідомила, що невідома особа проникла до автівки Chery Tiggo та поїхала в невідомому напрямку.На місце прибули слідчо-оперативна група, наряд патрульних.Поліцейські встановили особу, яка незаконно заволоділа транспортним засобом та схему розвитку подій. Житель Рожища, 1991 року народження, який самовільно залишив військову частину, сів за кермо чужої автівки. Щоправда, проїхав він недалеко, оскільки на сусідній вулиці зіткнувся з огорожею. Легковик він залишив, а сам втік.Поліцейські фігуранта затримали. Він був у стані сп'яніння. Слідчі оголосять йому про підозру за ч.2 ст. 289 КК України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію