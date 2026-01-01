У Луцьку чоловік влаштував стрілянину

У Луцьку чоловік влаштував стрілянину
Поліцейські встановили особу чоловіка, який здійснив постріли в обласному центрі.

Про це повідомили у поліції Волині.

Інцидент стався 28 вересня.

24-річний чоловік здійснив зі стартового пістолета два постріли вгору. Попередньо відомо, що наміру комусь погрожувати він не мав, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП, пістолет, який належить його знайомому, вилучили. На місце викликали представників ВСП для подальшого встановлення обставин.


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Теги: Луцьк, постріли
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