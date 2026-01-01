У Луцьку чоловік влаштував стрілянину





Про це



Інцидент стався 28 вересня.



24-річний чоловік здійснив зі стартового пістолета два постріли вгору. Попередньо відомо, що наміру комусь погрожувати він не мав, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП, пістолет, який належить його знайомому, вилучили. На місце викликали представників ВСП для подальшого встановлення обставин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські встановили особу чоловіка, який здійснив постріли в обласному центрі.Про це повідомили у поліції Волині.Інцидент стався 28 вересня.24-річний чоловік здійснив зі стартового пістолета два постріли вгору. Попередньо відомо, що наміру комусь погрожувати він не мав, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП, пістолет, який належить його знайомому, вилучили. На місце викликали представників ВСП для подальшого встановлення обставин.

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