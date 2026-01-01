На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 11:06
28 вересня вогнеборці ліквідували дві пожежі житлових будинків у с. Метельне та с. Чемерин Олицької громади Луцького району.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
О 10:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Метельне. Займання загасили о 11:23.
О 17:56 повідомили про пожежу житлового будинку в с. Чемерин. Вогонь приборкали о 18:21.
До гасіння обох пожеж залучалися рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці, МПО с. Олика та 4 ДПРЧ селища Клевань Рівненської області. Причина пожеж — коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС Волині.
О 10:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Метельне. Займання загасили о 11:23.
О 17:56 повідомили про пожежу житлового будинку в с. Чемерин. Вогонь приборкали о 18:21.
До гасіння обох пожеж залучалися рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці, МПО с. Олика та 4 ДПРЧ селища Клевань Рівненської області. Причина пожеж — коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Рівного - аварійне знеструмлення
Сьогодні, 12:00
Тернопіль атакував реактивний дрон
Сьогодні, 11:53
На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 11:06
У Луцьку чоловік влаштував стрілянину
Сьогодні, 10:31