На Волині горіли два житлові будинки

На Волині горіли два житлові будинки
28 вересня вогнеборці ліквідували дві пожежі житлових будинків у с. Метельне та с. Чемерин Олицької громади Луцького району.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

О 10:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Метельне. Займання загасили о 11:23.

О 17:56 повідомили про пожежу житлового будинку в с. Чемерин. Вогонь приборкали о 18:21.

До гасіння обох пожеж залучалися рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці, МПО с. Олика та 4 ДПРЧ селища Клевань Рівненської області. Причина пожеж — коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.

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Теги: пожежа, Волинь
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