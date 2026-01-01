На Волині горіли два житлові будинки





Про це



О 10:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Метельне. Займання загасили о 11:23.



О 17:56 повідомили про пожежу житлового будинку в с. Чемерин. Вогонь приборкали о 18:21.



До гасіння обох пожеж залучалися рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці, МПО с. Олика та 4 ДПРЧ селища Клевань Рівненської області. Причина пожеж — коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 вересня вогнеборці ліквідували дві пожежі житлових будинків у с. Метельне та с. Чемерин Олицької громади Луцького району.Про це повідомили у ДСНС Волині.О 10:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Метельне. Займання загасили о 11:23.О 17:56 повідомили про пожежу житлового будинку в с. Чемерин. Вогонь приборкали о 18:21.До гасіння обох пожеж залучалися рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці, МПО с. Олика та 4 ДПРЧ селища Клевань Рівненської області. Причина пожеж — коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.

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