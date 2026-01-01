Тернопіль атакував реактивний дрон





Про це повідомляє Тараса Пастуха.



Про рух ворожого дрона на півдні від Городка на Хмельниччині курсом на Тернопільщину попереджали Повітряні сили ЗСУ.



Згодом голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив про реактивний безпілотник, який рухався в бік області, а потім узяв курс на обласний центр. Він закликав мешканців негайно перейти до укриттів.



Згодом, як повідомляв кореспондент РБК-Україна, у Тернополі було чутно звуки, схожі на вибухи.



В ОВА повідомили про наслідки атаки.



"Сьогодні вранці на Тернопільщину, зокрема на обласний центр, було здійснено атаку реактивним БПЛА. Унаслідок ураження ворожої цілі відбулося падіння уламків на територію промислового об'єкта. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило", - йдеться у заяві Тараса Пастуха.



Тим часом уночі проти 29 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Житомирській області.



Удари припали на транспортну та паливну інфраструктуру й цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 29 вересня у Тернополі було чути звуки вибухів - місто атакував реактивний дрон.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Повітряні Сили та начальника ОВАПро рух ворожого дрона на півдні від Городка на Хмельниччині курсом на Тернопільщину попереджали Повітряні сили ЗСУ.Згодом голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив про реактивний безпілотник, який рухався в бік області, а потім узяв курс на обласний центр. Він закликав мешканців негайно перейти до укриттів.Згодом, як повідомляв кореспондент РБК-Україна, у Тернополі було чутно звуки, схожі на вибухи.В ОВА повідомили про наслідки атаки."Сьогодні вранці на Тернопільщину, зокрема на обласний центр, було здійснено атаку реактивним БПЛА. Унаслідок ураження ворожої цілі відбулося падіння уламків на територію промислового об'єкта. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило", - йдеться у заяві Тараса Пастуха.Тим часом уночі проти 29 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Житомирській області.Удари припали на транспортну та паливну інфраструктуру й цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.

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