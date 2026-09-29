У центрі Рівного - аварійне знеструмлення
Сьогодні, 12:00
У центральній частині Рівного сталося аварійне знеструмлення.
Про це о 10:39 повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише LB.ua.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в оселях мешканців міста. Причини зникнення світла голова ОВА не назвав.
Що відбувається в енергосистемі України?
Раніше цього ранку через російські атаки без електропостачання залишилися споживачі у п’яти областях України – Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
Водночас 29 вересня споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на 09:30 воно було на 5% нижчим, ніж у цей час напередодні. В "Укренерго" пояснили це ясною погодою, яка сприяє роботі побутових сонячних електростанцій.
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Про це о 10:39 повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише LB.ua.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в оселях мешканців міста. Причини зникнення світла голова ОВА не назвав.
Що відбувається в енергосистемі України?
Раніше цього ранку через російські атаки без електропостачання залишилися споживачі у п’яти областях України – Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
Водночас 29 вересня споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на 09:30 воно було на 5% нижчим, ніж у цей час напередодні. В "Укренерго" пояснили це ясною погодою, яка сприяє роботі побутових сонячних електростанцій.
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