У центрі Рівного - аварійне знеструмлення





Про це о 10:39 повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише



Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в оселях мешканців міста. Причини зникнення світла голова ОВА не назвав.



Що відбувається в енергосистемі України?



Раніше цього ранку через російські атаки без електропостачання залишилися споживачі у п’яти областях України – Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.



Водночас 29 вересня споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на 09:30 воно було на 5% нижчим, ніж у цей час напередодні. В "Укренерго" пояснили це ясною погодою, яка сприяє роботі побутових сонячних електростанцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центральній частині Рівного сталося аварійне знеструмлення.Про це о 10:39 повідомив голова Рівненської ОВА, пише LB.ua Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в оселях мешканців міста. Причини зникнення світла голова ОВА не назвав.Раніше цього ранку через російські атаки без електропостачання залишилися споживачі у п’яти областях України – Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.Водночас 29 вересня споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на 09:30 воно було на 5% нижчим, ніж у цей час напередодні. В "Укренерго" пояснили це ясною погодою, яка сприяє роботі побутових сонячних електростанцій.

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