У Луцьку патрульні допомогли літній жінці, яка заблукала





Про це



Учора, 28 вересня, у Луцьку патрульні помітили жінку похилого віку, яка загубилася. Вона виглядала розгубленою, не орієнтувалася у просторі та не могла пригадати, де проживає. На вулиці вже була ніч, тож патрульні не гаяли часу та одразу взялися допомогти.



Інспектори оперативно встановили особу жінки та її фактичне місце проживання. Після цього супроводили громадянку додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку патрульні допомогли літній жінці повернутися додому.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волні.Учора, 28 вересня, у Луцьку патрульні помітили жінку похилого віку, яка загубилася. Вона виглядала розгубленою, не орієнтувалася у просторі та не могла пригадати, де проживає. На вулиці вже була ніч, тож патрульні не гаяли часу та одразу взялися допомогти.Інспектори оперативно встановили особу жінки та її фактичне місце проживання. Після цього супроводили громадянку додому.

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