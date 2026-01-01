В Україну йдуть перші заморозки: синоптик назвав, коли різко зміниться погода

Перші заморозки в Україні можуть зафіксувати вже у жовтні. Водночас початок місяця ще потішить відносно теплою та сухою погодою.Однак уже ближче до середини першої декади погодні умови почнуть змінюватися. В Україну можуть прийти дощі та грози, а слідом за ними — відчутне похолодання з ризиком перших заморозків.Згідно з оцінкою синоптиків, початок жовтня в Україні буде малохмарним та сухим. Ночі будуть прохолодні, та вдень повітря буде добре прогріватись. Причина — антициклон, центр його буде в районі Білорусі та країн Балтії. "Під його впливом істотно зросте атмосферний тиск, що перешкоджатиме формуванню щільної хмарності, а ймовірність дощів виявиться мінімальною", — пояснює метеорологТа вже після 10 жовтня погода стане більш нестійкою. Північно-західні повітряні потоки принесуть в Україну атмосферні фронти. Очікуються дощі по всій країні.За його прогнозом — температура буде або в межах норми, або місцями нижча за норму на 1-3 градуси. Зазвичай, в жовтні середньомісячна температура в Україні становить +6…+13 °C, у Карпатах — близько +4…+5 °C.Тільки після 20 жовтня погода стане стабільнішою, адже зросте атмосферний тиск. Саме в цей період можливі невеликі заморозки на всій території України, окрім півдня. Дощі поступово припиняться, стануть більш локальними. Вдень буде тепло, завдяки сонячній погоді.Загалом за жовтень в Україні випаде 80-120% від норми опадів, а середньомісячна температура очікується на 0,5–2,0 °C вищою за середні багаторічні показники.