Як підготувати авто до осені: чек-лист перед сезоном дощів і перших заморозків





Що варто перевірити наприкінці літа

Стан гальмівної системи — колодки й диски за літо активної їзди можуть підійти до межі зносу.

Акумулятор — влітку батарея працює на межі через спеку, і саме зараз варто перевірити, чи не пора її міняти перед похолоданням.

Стан амортизаторів і підвіски — особливо якщо влітку були поїздки не найкращими дорогами за містом.

Рівень і стан технічних рідин — оливи, охолоджувальної рідини, гальмівної рідини.

Чому не варто відкладати до перших холодів

Восени навантаження на авто зростає з кількох причин одразу: коротший світловий день, частіші дощі, згодом — перші заморозки. Деталь, яка вже була на межі зносу влітку, з високою ймовірністю підведе саме тоді, коли погодні умови й так складніші для водіння. Простіше і дешевше перевірити та замінити зношений вузол зараз, ніж ремонтувати авто вже в дорозі під дощем чи на слизькій трасі.



Де шукати запчастини, якщо щось таки треба замінити

Коли діагностика на СТО показала, яку саме деталь треба замінити, найпростіший спосіб уникнути помилки — підбирати запчастину не "на око" за назвою моделі, а за VIN-кодом конкретного автомобіля. Це виключає типову ситуацію, коли деталь "майже підходить", але не встановлюється без доробок.



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Про що ще не варто забувати

Стан шин теж заслуговує на окрему перевірку наприкінці сезону — залишковий протектор і рівномірність зносу впливають на керованість авто восени, коли дороги частіше мокрі чи вкриті листям. Якщо запланована заміна на зимовий комплект, краще подбати про це заздалегідь, а не в перший день заморозків, коли черги на шиномонтажі суттєво зростають.



Не менш важливо перевірити стан щіток склоочисників — з приходом дощового сезону вони працюють значно частіше, а зношена гумка залишає розводи, що погіршують видимість саме тоді, коли вона найбільше потрібна.



Підсумок

Кінець літа — вдалий момент для профілактичного огляду авто, поки погода ще дозволяє спокійно розібратися з дрібними проблемами. Це та інвестиція часу, яка окупається взимку, коли ремонтувати авто складніше і дорожче.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кінець літа — момент, коли варто перевести подих після сезону відпусток і згадати про речі, які влітку відкладались "на потім". Автомобіль — одна з них: за час активного літнього використання накопичується знос, який восени та взимку дасть про себе знати значно відчутніше.Восени навантаження на авто зростає з кількох причин одразу: коротший світловий день, частіші дощі, згодом — перші заморозки. Деталь, яка вже була на межі зносу влітку, з високою ймовірністю підведе саме тоді, коли погодні умови й так складніші для водіння. Простіше і дешевше перевірити та замінити зношений вузол зараз, ніж ремонтувати авто вже в дорозі під дощем чи на слизькій трасі.Коли діагностика на СТО показала, яку саме деталь треба замінити, найпростіший спосіб уникнути помилки — підбирати запчастину не "на око" за назвою моделі, а за VIN-кодом конкретного автомобіля. Це виключає типову ситуацію, коли деталь "майже підходить", але не встановлюється без доробок.Сервіс Pargo дозволяє підібрати потрібну деталь саме таким способом — за VIN-кодом або за маркою, моделлю й роком випуску авто, з асортиментом понад 12 мільйонів позицій для легкових і вантажних автомобілів.Стан шин теж заслуговує на окрему перевірку наприкінці сезону — залишковий протектор і рівномірність зносу впливають на керованість авто восени, коли дороги частіше мокрі чи вкриті листям. Якщо запланована заміна на зимовий комплект, краще подбати про це заздалегідь, а не в перший день заморозків, коли черги на шиномонтажі суттєво зростають.Не менш важливо перевірити стан щіток склоочисників — з приходом дощового сезону вони працюють значно частіше, а зношена гумка залишає розводи, що погіршують видимість саме тоді, коли вона найбільше потрібна.Кінець літа — вдалий момент для профілактичного огляду авто, поки погода ще дозволяє спокійно розібратися з дрібними проблемами. Це та інвестиція часу, яка окупається взимку, коли ремонтувати авто складніше і дорожче.

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