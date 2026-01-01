У Володимирі – нова керівниця центру зайнятості
Сьогодні, 01:14
У Володимирській філії Волинського обласного центру зайнятості представили нову директорку.
Про це повідомив голова Володимирської териоторіальної громади Ігор Пальонка.
Філію обласного центру зайнятості очолила Надія Веремчук.
"Бажаю успіхів на відповідальній посаді, професійних здобутків і плідної роботи. Також подякував попередній очільниці філії Наталії Уколовій за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у розвиток установи", - йдеться у повідомленні на сторінці очільника громади.
Після представлення відбулася робоча нарада, під час якої обговорили актуальні питання працевлаштування мешканців громади, підтримки людей, які шукають роботу, а також важливість співпраці центру зайнятості з громадою, роботодавцями та бізнесом.
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Про це повідомив голова Володимирської териоторіальної громади Ігор Пальонка.
Філію обласного центру зайнятості очолила Надія Веремчук.
"Бажаю успіхів на відповідальній посаді, професійних здобутків і плідної роботи. Також подякував попередній очільниці філії Наталії Уколовій за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у розвиток установи", - йдеться у повідомленні на сторінці очільника громади.
Після представлення відбулася робоча нарада, під час якої обговорили актуальні питання працевлаштування мешканців громади, підтримки людей, які шукають роботу, а також важливість співпраці центру зайнятості з громадою, роботодавцями та бізнесом.
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