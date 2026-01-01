У Володимирі – нова керівниця центру зайнятості





Про це повідомив голова Володимирської териоторіальної громади Ігор Пальонка.



Філію обласного центру зайнятості очолила Надія Веремчук.



"Бажаю успіхів на відповідальній посаді, професійних здобутків і плідної роботи. Також подякував попередній очільниці філії Наталії Уколовій за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у розвиток установи", - йдеться у повідомленні на сторінці очільника громади.



Після представлення відбулася робоча нарада, під час якої обговорили актуальні питання працевлаштування мешканців громади, підтримки людей, які шукають роботу, а також важливість співпраці центру зайнятості з громадою, роботодавцями та бізнесом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирській філії Волинського обласного центру зайнятості представили нову директорку.Про це повідомив голова Володимирської териоторіальної громадиФілію обласного центру зайнятості очолила Надія Веремчук."Бажаю успіхів на відповідальній посаді, професійних здобутків і плідної роботи. Також подякував попередній очільниці філії Наталії Уколовій за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у розвиток установи", - йдеться у повідомленні на сторінці очільника громади.Після представлення відбулася робоча нарада, під час якої обговорили актуальні питання працевлаштування мешканців громади, підтримки людей, які шукають роботу, а також важливість співпраці центру зайнятості з громадою, роботодавцями та бізнесом.

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