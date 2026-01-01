3 вересня на Волині: гортаючи календар





Вітаємо її, а також іменинників на ім'я Корнилій, Петро, ​​Тадей, Васса, Аврамій.



Зичимо всьому миру, щастя, міцного здоров'я, злагоди й достатку!



Цього дня 1959 року Луцький ремонтний завод став машинобудівним.



1838 року в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат, а 3 вересня 1973 року - пам'ятник Лесі Українці.



Сьогодні - Всесвітній день пошуку талантів. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 вересня, день народження відзначає майстер соломопластики Валентина Галкіна.Вітаємо її, а також іменинників на ім'я Корнилій, Петро, ​​Тадей, Васса, Аврамій.Зичимо всьому миру, щастя, міцного здоров'я, злагоди й достатку!Цього дня 1959 року Луцький ремонтний завод став машинобудівним.1838 року в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат, а 3 вересня 1973 року - пам'ятник Лесі Українці.Сьогодні - Всесвітній день пошуку талантів. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського.

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