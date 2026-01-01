3 вересня на Волині: гортаючи календар

3 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 3 вересня, день народження відзначає майстер соломопластики Валентина Галкіна.

Вітаємо її, а також іменинників на ім'я Корнилій, Петро, ​​Тадей, Васса, Аврамій.

Зичимо всьому миру, щастя, міцного здоров'я, злагоди й достатку!

Цього дня 1959 року Луцький ремонтний завод став машинобудівним.

1838 року в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат, а 3 вересня 1973 року - пам'ятник Лесі Українці.

Сьогодні - Всесвітній день пошуку талантів. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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