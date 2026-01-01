На Сумщині від рук російських окупантів загинув волинянин Володимир Хвесик

Волинь втратила ще одного воїна, який став на захист Батьківщини від російських окупантів.Про це повідомив Любешівський селищний голова"Ще одне життя Героя нашої громади, який боронив Україну від російського окупанта, забрала страшна війна. 27 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання на території Сумської області загинув солдат, 1980 року народження, житель села Березичі", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.