На Сумщині від рук російських окупантів загинув волинянин Володимир Хвесик
02 вересня, 22:38
Волинь втратила ще одного воїна, який став на захист Батьківщини від російських окупантів.
Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
"Ще одне життя Героя нашої громади, який боронив Україну від російського окупанта, забрала страшна війна. 27 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання на території Сумської області загинув солдат ХВЕСИК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ, 1980 року народження, житель села Березичі", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
"Ще одне життя Героя нашої громади, який боронив Україну від російського окупанта, забрала страшна війна. 27 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання на території Сумської області загинув солдат ХВЕСИК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ, 1980 року народження, житель села Березичі", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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