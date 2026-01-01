Скільки школярів на Волині отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди





Про це Роман Поліщук.



З його слів, вартість порцій для початкової школи становить 55 гривень, для старшої — 60 гривень, але це вартість самого продуктового пакета на цю порцію, а за рахунок використання працівників, якщо це аутсорсинг чи кейтеринг вартість збільшується.



«Є затверджений Кабміном порядок організації харчування. В ньому є рекомендації скільки, наприклад, можна давати картоплю. Скільки каші такі. Такі. Скільки м'ясо свинини, скільки курятини, скільки солі, тобто є вимоги до калорійності. До вмісту жирів і так далі», — говорить Роман Поліщук.



У Крупівській гімназії навчається 62 дитини, з них харчується — 55, решта дітей перебувають на сімейній формі навчання, говорить директор гімназії Мирослав Філозоф. Усі школярі цьогоріч харчуються безплатно. Раніше безкоштовні обіди отримували діти пільгових категорій.



«В минулому році в нас було 11 дітей — пільговиків. Харчування в гімназії здійснюється методом аутсорсингу. Процес харчування здійснює приватний підприємець, який виграв тендер і підписав договір з нашим відділом освіти», — каже директор ліцею.



Вікторія Шиманська — мама шести дітей, троє з яких навчається у Крупівській гімназії. Жінка каже, що безплатне харчування — суттєва підтримка для родини.



«Якби прийшлося платити за харчування за трьох дітей, то таки сума набігає, десь гривень 500 було за дитину, а троє, то було б півтори тисячі, а цього року така економія вийшла, тому задоволені. Дітям дуже подобається, казали, що порції дуже великі, все дуже смачно», — говорить Вікторія Шиманська.



З шостої ранку працює кухарка Олена Мельничук. Порається біля плити сама, щодня готує 50 порцій їжі для школярів.



«Якось справляюся, дівчата помагають мені там в залі, техпрацівники. Кажуть, що на одну людину 90 чи 80 дітей, тому я справляюся. Зарплата — мінімалка, ставка 8 чи 9 тисяч гривень чистими», — розповідає кухарка.



Усі учні харчуються на великій перерві. Спочатку подають їжу для молодших школярів, далі — для старших.



«Макарони, котлети курячі. Не люблю котлети з риби. Я нюхаю, щоб перевірити, яка котлета. Не снідаю, як іду в школу, бо я знаю, що в школі буду їсти», — каже другокласниця Кароліна Коробчук.



Зі слів начальника обласного управління освіти і науки Романа Поліщука, з 491 школи, яка є в області — у 302 працює власна кухня, понад 100 закладів організували харчування дітей за допомогою кейтерингу та аутсорсингу та ще 40 шкіл довозять їжу, яку готують на кухнях опорних закладів освіти та довозять до філій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 127 тисяч волинських школярів у новому навчальному році безплатно отримуватимуть гарячі обіди. Харчування фінансується коштом державної субвенції — це понад 360 мільйонів гривень.Про це Суспільному розповів начальник обласного управління освіти і наукиЗ його слів, вартість порцій для початкової школи становить 55 гривень, для старшої — 60 гривень, але це вартість самого продуктового пакета на цю порцію, а за рахунок використання працівників, якщо це аутсорсинг чи кейтеринг вартість збільшується.«Є затверджений Кабміном порядок організації харчування. В ньому є рекомендації скільки, наприклад, можна давати картоплю. Скільки каші такі. Такі. Скільки м'ясо свинини, скільки курятини, скільки солі, тобто є вимоги до калорійності. До вмісту жирів і так далі», — говорить Роман Поліщук.У Крупівській гімназії навчається 62 дитини, з них харчується — 55, решта дітей перебувають на сімейній формі навчання, говорить директор гімназіїУсі школярі цьогоріч харчуються безплатно. Раніше безкоштовні обіди отримували діти пільгових категорій.«В минулому році в нас було 11 дітей — пільговиків. Харчування в гімназії здійснюється методом аутсорсингу. Процес харчування здійснює приватний підприємець, який виграв тендер і підписав договір з нашим відділом освіти», — каже директор ліцею.— мама шести дітей, троє з яких навчається у Крупівській гімназії. Жінка каже, що безплатне харчування — суттєва підтримка для родини.«Якби прийшлося платити за харчування за трьох дітей, то таки сума набігає, десь гривень 500 було за дитину, а троє, то було б півтори тисячі, а цього року така економія вийшла, тому задоволені. Дітям дуже подобається, казали, що порції дуже великі, все дуже смачно», — говорить Вікторія Шиманська.З шостої ранку працює кухарка Олена Мельничук. Порається біля плити сама, щодня готує 50 порцій їжі для школярів.«Якось справляюся, дівчата помагають мені там в залі, техпрацівники. Кажуть, що на одну людину 90 чи 80 дітей, тому я справляюся. Зарплата — мінімалка, ставка 8 чи 9 тисяч гривень чистими», — розповідає кухарка.Усі учні харчуються на великій перерві. Спочатку подають їжу для молодших школярів, далі — для старших.«Макарони, котлети курячі. Не люблю котлети з риби. Я нюхаю, щоб перевірити, яка котлета. Не снідаю, як іду в школу, бо я знаю, що в школі буду їсти», — каже другокласницяЗі слів начальника обласного управління освіти і науки Романа Поліщука, з 491 школи, яка є в області — у 302 працює власна кухня, понад 100 закладів організували харчування дітей за допомогою кейтерингу та аутсорсингу та ще 40 шкіл довозять їжу, яку готують на кухнях опорних закладів освіти та довозять до філій.

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