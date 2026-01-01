Волинянка зійшла на Говерлу в пам'ять про загиблого на війні чоловіка. ФОТО

Волинянкапідкорила Говерлу в пам’ять про загиблого чоловіка, Захисника України Олександра Мартинюка.Про це повідомили у Боратинській громаді.Жителька села Ратнів Валентина Мартинюк піднялася на Говерлу — найвищу вершину України. Своє сходження вона присвятила пам'яті чоловіка Олександра Мартинюка, загиблого Захисника України.Ця подорож стала для Валентини особливою. Кожен крок угору був кроком назустріч спогадам про коханого, про їхнє спільне життя та про любов, яку не здатна забрати навіть смерть.Вона здійснила сходження у День пам'яті захисників і захисниць України. Саме цього дня жінка хотіла бути якомога ближче до свого Олександра — до свого неба, як називає його сама.Особливе місце у цій подорожі посів синьо-жовтий прапор. Той самий, який Валентині вручили на похороні чоловіка: «Я не знала, чи зможу це зробити, але мені дуже цього хотілося. Я була огорнута синьо-жовтим прапором — тим самим, який зі словами: «Прийміть цей прапор як символ держави, за яку загинув ваш чоловік» мені вручили на похороні. Увесь цей час він лежав біля фото Саші, і я боялася навіть брати його до рук. Але тоді відчула, що це саме та мить, коли він мені потрібен. Я огортала себе прапором і вірила, що це Саша мене обіймає, огортає та дає сили подолати шлях до вершини».Саме з цієї внутрішньої сили й почалася її дорога до Говерли. Хоча раніше Валентина ніколи не ходила в гори.«Усе розпочалося зі знайомства на ретритах з іншими дружинами Янголів. Саме від них я дізналася про волонтера Руслана Теліпського та про «Віднови», які організовують для дружин, дітей і матерів загиблих та зниклих безвісти воїнів. Я безмежно вдячна, що в Україні є такі люди й організації, які роблять так багато для нас.Я приєдналася і відразу відчула, що сходження на Говерлу саме в День пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України буде для мене особливим. Тому я наважилася, хоча ніколи раніше не ходила в гори.У колі людей, які розуміють без слів, легше проживати біль і сум, що огортають. У кожного своя історія, але біль у нас спільний. Спільною була й наша мета — підкорити Говерлу в пам’ять про наших небесних воїнів», - розповідає жінка.Попереду чекала дорога, яка виявилася непростою. Лісова стежка поступово змінювалася камінням і стрімкими підйомами. Поруч була подруга, а в думках — Олександр.«Ми вирушили, і майже весь шлях ішли поруч із подругою. Спочатку стежка пролягала через ліс, а вище перед нами відкрилися неймовірно гарні краєвиди. Ми йшли «синьою» стежкою — вона трохи коротша, але стрімкіша й більш кам’яниста. Підійматися по камінню було нелегко. Здавалося, що ми вже майже подолали шлях, але це була лише Мала Говерла — «Говерлянка», за якою ще не видно самої Говерли. Це було наче обманом зору, адже до вершини залишалося ще 800 метрів», - пригадує Валентина.Коли сили почали закінчуватися вона зупинялася. Але навіть під час перепочинку вона продовжувала свій шлях разом із Сашею - через відео, слова, фотографію та прапор: «Я вже трохи втомилася, сіла й почала записувати коротке відео для Саші, щоб розповісти, що відчуваю, і відчути його підтримку. Взагалі ідея потроху знімати весь шлях виникла спонтанно, але це справді мені допомагало. Я ніби ділилася із Сашою кожною миттю, обіймала прапор — і це давало мені сили. Попереду залишалася остання частина шляху - ті 800 метрів. Тут я вже зупинялася частіше, бо втома давалася взнаки».Ще 800 метрів. Ще кілька кроків. І вершина, до якої вона йшла не сама. Коли Валентина нарешті піднялася на Говерлу, перше, що вона зробила, — дістала фотографію чоловіка.«Коли я піднялася на вершину, то дістала фото Саші, щоб сказати: «Ми на Говерлі, ми це зробили! Я кохаю тебе». Я плакала від суму й радості водночас. На найвищій точці України, так близько до неба, я відчувала себе ближчою до нього», - поділилася враженнями волинянка.На цій вершині — серед гір, під українським небом — прийшло усвідомлення, яке важко передати словами:«І зловила себе на думці: я так високо до тебе піднялася, але ти ще вище — недосяжно вище. Та водночас ти завжди поруч, у моєму серці. Завжди. Я вірю, що наше кохання продовжує жити й навіть смерть не здатна його забрати. Не здатна забрати нашу історію — лише нашу».Для Валентини ця вершина стала не кінцем шляху, а ще одним доказом того, що любов не має відстані: «Це сходження надзвичайно особливе для мене, для нас. Я вірю, що він би пишався мною…Я на все життя запам’ятаю цей день, шлях до вершини й ту мить, коли ми з ним підкорили Говерлу».Це сходження — про любов, яка продовжує жити після втрати. Про пам’ять, яку неможливо забрати. Про силу, яка знаходиться навіть тоді, коли здається, що сил уже не залишилося. І, можливо, найважливіше — воно про «ми», яке для Валентини не закінчилося разом із життям її чоловіка. Вона піднялася на найвищу вершину України, тримаючи біля серця фотографію Олександра та огорнувшись прапором, який отримала в день його похорону. «Піднялася високо — щоб бути ближче до свого неба».