Назвали перше місто, де автівки ТЦК обладнають відеокамерами
Сьогодні, 20:40
У Миколаєві автівки ТЦК та СП планують обладнати камерами цілодобового відеоспостереження.
Інформацію про це hromadske підтвердили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Напередодні народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував лист щодо обладнання транспорту камерами.
Гончаренко розповів, що Миколаїв — перше місто, у якому ввели таке нововведення. У Миколаївській ОВА підтвердили справжність документа:
«У ньому йдеться про опрацювання питання щодо встановлення камер відеоспостереження у транспортних засобах, залучених до відповідних перевезень. Миколаївська ОВА діє виключно в межах чинного законодавства», — розповіли у відомстві.
У обласній адміністрації додали, що наразі опрацьовують це питання із відповідними органами місцевого самоврядування.
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Інформацію про це hromadske підтвердили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Напередодні народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував лист щодо обладнання транспорту камерами.
Гончаренко розповів, що Миколаїв — перше місто, у якому ввели таке нововведення. У Миколаївській ОВА підтвердили справжність документа:
«У ньому йдеться про опрацювання питання щодо встановлення камер відеоспостереження у транспортних засобах, залучених до відповідних перевезень. Миколаївська ОВА діє виключно в межах чинного законодавства», — розповіли у відомстві.
У обласній адміністрації додали, що наразі опрацьовують це питання із відповідними органами місцевого самоврядування.
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