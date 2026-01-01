Назвали перше місто, де автівки ТЦК обладнають відеокамерами

Назвали перше місто, де автівки ТЦК обладнають відеокамерами
У Миколаєві автівки ТЦК та СП планують обладнати камерами цілодобового відеоспостереження.

Інформацію про це hromadske підтвердили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Напередодні народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував лист щодо обладнання транспорту камерами.

Гончаренко розповів, що Миколаїв — перше місто, у якому ввели таке нововведення. У Миколаївській ОВА підтвердили справжність документа:

«У ньому йдеться про опрацювання питання щодо встановлення камер відеоспостереження у транспортних засобах, залучених до відповідних перевезень. Миколаївська ОВА діє виключно в межах чинного законодавства», — розповіли у відомстві.

У обласній адміністрації додали, що наразі опрацьовують це питання із відповідними органами місцевого самоврядування.

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Теги: ТЦК
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