Командир волинської 100 механізованої бригади залишає посаду

Руслан Ткачук вирішив залишити своє посаду. За рішенням вищого військового керівництва його перевели на нову посаду в 19-й армійський корпус, до складу якого входить волинська бригада.



Про це він повідомив 2 вересня у своєму зверненні на офіційній сторінці ОМБр у Facebook, пише



Як розповів військовослужбовець, 100 бригаду очолював 4,5 роки: від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли це була окрема бригада територіальної оборони, і до цього часу. Бригада, з його слів, яка розпочалася з добровольців і патріотів, загартувалася у важких боях, набралася досвіду і стала потужною не по роках.



«За весь цей час я покидав стрій бригади рівно на 15 днів — це вся моя відпустка за чотири з половиною роки. Більше не міг собі дозволити, бо моя бригада постійно вела важкі бої. Пишу не для похвали, а для розуміння — чим для мене була ця посада», — сказав полковник.



Перші бойові завдання підрозділи 100 ОМБр виконували на Київщині. Після відходу ворога з-під Києва бійці бригади повернулася на Волинь і проводили роботу на північних рубежах області: інженерні загородження, фортифікації, мінування, система вогню. У квітні 2023 року бригаду перекинули на Донеччину.



«Зброя не стріляє сама. Робот не їде сам. Оборона не тримається сама. Важливо інше. 100 омбр – це колектив небайдужих людей: хоробрих, вірних військовій присязі, патріотичних, розумних, працездатних. Це бійці, які п'ятий рік нормально не бачать дому», — сказав полковник.



29 березня 2024 року 100 окрему бригаду ТрО офіційно переформували в 100 окрему механізовану бригаду і передали до складу Сухопутних військ ЗСУ. У квітні 2024-го підрозділи бригади зайшли на Покровський напрямок. З літа 2024 року д о листопада 2025-го — бої за Торецьк. Нині воїни 100 ОМБр обороняють Костянтинівку — південні ворота Краматорсько-Слов'янської агломерації.



Руслан Ткачук додав, що залишає бригаду боєздатною, технологічною, мотивованою та однією з кращих у Силах оборони України.



«Бригада ніколи не воювала сама. За нами весь цей час стояла Волинь — і не тільки словами. Війна не закінчується, роботи ще багато. Тримаємо стрій, б'ємо ворога!» — резюмував військовослужбовець.



Довідково: Руслан Ткачук воює від початку АТО. У 2015 році тоді ще майор воював на Луганщині. Після цього військовий отримав нове призначення у військкомат. У 2017 році Ткачука нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.



Що відомо про бойовий шлях 100 механізованої бригади



У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.



За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку «За мужність та відвагу».



Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.



У квітні 2024-го підрозділи 100 механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці «Сталевої сотки» повернулися з передової на відновлення. З серпня 2024 року 100 ОМБр знову повернулася до виконання бойових завдань на східній ділянці фронту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир 100 окремої механізованої бригади, полковниквирішив залишити своє посаду. За рішенням вищого військового керівництва його перевели на нову посаду в 19-й армійський корпус, до складу якого входить волинська бригада.Про це він повідомив 2 вересня у своєму зверненні на офіційній сторінці ОМБр у Facebook, пише Суспільне Як розповів військовослужбовець, 100 бригаду очолював 4,5 роки: від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли це була окрема бригада територіальної оборони, і до цього часу. Бригада, з його слів, яка розпочалася з добровольців і патріотів, загартувалася у важких боях, набралася досвіду і стала потужною не по роках.«За весь цей час я покидав стрій бригади рівно на 15 днів — це вся моя відпустка за чотири з половиною роки. Більше не міг собі дозволити, бо моя бригада постійно вела важкі бої. Пишу не для похвали, а для розуміння — чим для мене була ця посада», — сказав полковник.Перші бойові завдання підрозділи 100 ОМБр виконували на Київщині. Після відходу ворога з-під Києва бійці бригади повернулася на Волинь і проводили роботу на північних рубежах області: інженерні загородження, фортифікації, мінування, система вогню. У квітні 2023 року бригаду перекинули на Донеччину.«Зброя не стріляє сама. Робот не їде сам. Оборона не тримається сама. Важливо інше. 100 омбр – це колектив небайдужих людей: хоробрих, вірних військовій присязі, патріотичних, розумних, працездатних. Це бійці, які п'ятий рік нормально не бачать дому», — сказав полковник.29 березня 2024 року 100 окрему бригаду ТрО офіційно переформували в 100 окрему механізовану бригаду і передали до складу Сухопутних військ ЗСУ. У квітні 2024-го підрозділи бригади зайшли на Покровський напрямок. З літа 2024 року д о листопада 2025-го — бої за Торецьк. Нині воїни 100 ОМБр обороняють Костянтинівку — південні ворота Краматорсько-Слов'янської агломерації.Руслан Ткачук додав, що залишає бригаду боєздатною, технологічною, мотивованою та однією з кращих у Силах оборони України.«Бригада ніколи не воювала сама. За нами весь цей час стояла Волинь — і не тільки словами. Війна не закінчується, роботи ще багато. Тримаємо стрій, б'ємо ворога!» — резюмував військовослужбовець.Руслан Ткачук воює від початку АТО. У 2015 році тоді ще майор воював на Луганщині. Після цього військовий отримав нове призначення у військкомат. У 2017 році Ткачука нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку «За мужність та відвагу».Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.У квітні 2024-го підрозділи 100 механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці «Сталевої сотки» повернулися з передової на відновлення. З серпня 2024 року 100 ОМБр знову повернулася до виконання бойових завдань на східній ділянці фронту.

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