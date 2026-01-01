Командир волинської 100 механізованої бригади залишає посаду

Командир волинської 100 механізованої бригади залишає посаду
Командир 100 окремої механізованої бригади, полковник Руслан Ткачук вирішив залишити своє посаду. За рішенням вищого військового керівництва його перевели на нову посаду в 19-й армійський корпус, до складу якого входить волинська бригада.

Про це він повідомив 2 вересня у своєму зверненні на офіційній сторінці ОМБр у Facebook, пише Суспільне.

Як розповів військовослужбовець, 100 бригаду очолював 4,5 роки: від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли це була окрема бригада територіальної оборони, і до цього часу. Бригада, з його слів, яка розпочалася з добровольців і патріотів, загартувалася у важких боях, набралася досвіду і стала потужною не по роках.

«За весь цей час я покидав стрій бригади рівно на 15 днів — це вся моя відпустка за чотири з половиною роки. Більше не міг собі дозволити, бо моя бригада постійно вела важкі бої. Пишу не для похвали, а для розуміння — чим для мене була ця посада», — сказав полковник.

Перші бойові завдання підрозділи 100 ОМБр виконували на Київщині. Після відходу ворога з-під Києва бійці бригади повернулася на Волинь і проводили роботу на північних рубежах області: інженерні загородження, фортифікації, мінування, система вогню. У квітні 2023 року бригаду перекинули на Донеччину.

«Зброя не стріляє сама. Робот не їде сам. Оборона не тримається сама. Важливо інше. 100 омбр – це колектив небайдужих людей: хоробрих, вірних військовій присязі, патріотичних, розумних, працездатних. Це бійці, які п'ятий рік нормально не бачать дому», — сказав полковник.

29 березня 2024 року 100 окрему бригаду ТрО офіційно переформували в 100 окрему механізовану бригаду і передали до складу Сухопутних військ ЗСУ. У квітні 2024-го підрозділи бригади зайшли на Покровський напрямок. З літа 2024 року д о листопада 2025-го — бої за Торецьк. Нині воїни 100 ОМБр обороняють Костянтинівку — південні ворота Краматорсько-Слов'янської агломерації.

Руслан Ткачук додав, що залишає бригаду боєздатною, технологічною, мотивованою та однією з кращих у Силах оборони України.

«Бригада ніколи не воювала сама. За нами весь цей час стояла Волинь — і не тільки словами. Війна не закінчується, роботи ще багато. Тримаємо стрій, б'ємо ворога!» — резюмував військовослужбовець.

Довідково: Руслан Ткачук воює від початку АТО. У 2015 році тоді ще майор воював на Луганщині. Після цього військовий отримав нове призначення у військкомат. У 2017 році Ткачука нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Що відомо про бойовий шлях 100 механізованої бригади

У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку «За мужність та відвагу».

Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.

У квітні 2024-го підрозділи 100 механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці «Сталевої сотки» повернулися з передової на відновлення. З серпня 2024 року 100 ОМБр знову повернулася до виконання бойових завдань на східній ділянці фронту.

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Теги: волинська бригада
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