Жовтий — для дронів, червоний — для балістики. В Україні будуть нові позначення повітряної загрози

Жовтий — для дронів, червоний — для балістики. В Україні будуть нові позначення повітряної загрози
В Україні запровадять два нові позначення для реагування на повітряні атаки: жовтий — для дронів, червоний — для ракетних, зокрема балістичних, атак і масованих обстрілів. Також у Києві скоротять час комендантської години.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Громадське.

Крім позначень, змінять звукові сигнали оповіщення, щоб вони були «більш чіткими і диференційованими за рівнем загрози». Також президент доручив опрацювати «більш чітку» географічну диференціацію тривог, «щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза».

«Головна мета цих змін — дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку», — пояснює Зеленський.

Водночас у Києві переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог. Так, під час жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро. Владі міста також доручили розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями «Лісова» та «Дніпро».

Поза тим у столиці скоротять час комендантської години.

Під час жовтого рівня загрози уряд та органи місцевого самоврядування разом із військовими, МВС і ДСНС мають встановити чіткі критерії для уможливлення роботи державних структур, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших визначених економічних і соціальних об’єктів.

До того ж уряд разом із місцевою владою оновить нормативи розташування укриттів у містах та громадах, а також на обʼєктах інфраструктури. Для бізнесу доручили розробити програми підтримки, щоб оперативно масштабувати розміщення модульних укриттів і забезпечити облаштування приміщень з урахуванням оновлених вимог безпеки.

Однак правила роботи шкіл і дитячих садочків залишаються незмінними — Зеленський каже, що освітній процес має бути «налаштований в інтересах дітей і батьків». А для медичних закладів Кабінет Міністрів передбачить додаткові заходи фінансової підтримки.

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Теги: Росія, війна
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