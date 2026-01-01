Росія вдарила по Рівненщині: поранені троє людей





Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.



Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля.



Попередньо троє людей зазнали незначних травм.



На місці уже працюють усі відповідні служби.



"Вирішуємо питання надання тимчасового житла постраждалій родині", зазначив голова Рівненської ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога.Про це повідомив голова ОВАПошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля.Попередньо троє людей зазнали незначних травм.На місці уже працюють усі відповідні служби."Вирішуємо питання надання тимчасового житла постраждалій родині", зазначив голова Рівненської ОВА.

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