Росія вдарила по Рівненщині: поранені троє людей
Сьогодні, 16:59
Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля.
Попередньо троє людей зазнали незначних травм.
На місці уже працюють усі відповідні служби.
"Вирішуємо питання надання тимчасового житла постраждалій родині", зазначив голова Рівненської ОВА.
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Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля.
Попередньо троє людей зазнали незначних травм.
На місці уже працюють усі відповідні служби.
"Вирішуємо питання надання тимчасового житла постраждалій родині", зазначив голова Рівненської ОВА.
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