Німеччина передасть Україні нові пакети ППО цього місяця

Німеччина передасть Україні нові пакети ППО цього місяця
Німеччина передасть Україні нові пакети протиповітряної оборони вже цього місяця.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише LB.ua.

За словами Зеленського, під час розмови вони також обговорили російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Президент назвав її черговою ескалацією з боку Росії та зазначив, що Мерц поінформував його про заходи, яких Німеччина вжила у відповідь.

Окремо співрозмовники обговорили угоду Drone Deal. Українська та німецька команди зараз завершують роботу над її текстом і визначають дату підписання. Зеленський заявив, що угода має посилити можливості для захисту України та Німеччини.

"Домовилися про особисту зустріч", – зазначив український президент.

Також він запевнив Мерца, що Україна готова ділитися з Німеччиною експертизою та досвідом.

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Теги: Росія, війна
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