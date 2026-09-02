Німеччина передасть Україні нові пакети ППО цього місяця





Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише



За словами Зеленського, під час розмови вони також обговорили російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Президент назвав її черговою ескалацією з боку Росії та зазначив, що Мерц поінформував його про заходи, яких Німеччина вжила у відповідь.



Окремо співрозмовники обговорили угоду Drone Deal. Українська та німецька команди зараз завершують роботу над її текстом і визначають дату підписання. Зеленський заявив, що угода має посилити можливості для захисту України та Німеччини.



"Домовилися про особисту зустріч", – зазначив український президент.



Також він запевнив Мерца, що Україна готова ділитися з Німеччиною експертизою та досвідом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина передасть Україні нові пакети протиповітряної оборони вже цього місяця.Про це президентповідомив у соцмережах після розмови з канцлером Німеччини, пише LB.ua За словами Зеленського, під час розмови вони також обговорили російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Президент назвав її черговою ескалацією з боку Росії та зазначив, що Мерц поінформував його про заходи, яких Німеччина вжила у відповідь.Окремо співрозмовники обговорили угоду Drone Deal. Українська та німецька команди зараз завершують роботу над її текстом і визначають дату підписання. Зеленський заявив, що угода має посилити можливості для захисту України та Німеччини."Домовилися про особисту зустріч", – зазначив український президент.Також він запевнив Мерца, що Україна готова ділитися з Німеччиною експертизою та досвідом.

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