Німеччина передасть Україні нові пакети ППО цього місяця
Сьогодні, 16:26
Німеччина передасть Україні нові пакети протиповітряної оборони вже цього місяця.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише LB.ua.
За словами Зеленського, під час розмови вони також обговорили російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Президент назвав її черговою ескалацією з боку Росії та зазначив, що Мерц поінформував його про заходи, яких Німеччина вжила у відповідь.
Окремо співрозмовники обговорили угоду Drone Deal. Українська та німецька команди зараз завершують роботу над її текстом і визначають дату підписання. Зеленський заявив, що угода має посилити можливості для захисту України та Німеччини.
"Домовилися про особисту зустріч", – зазначив український президент.
Також він запевнив Мерца, що Україна готова ділитися з Німеччиною експертизою та досвідом.
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Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише LB.ua.
За словами Зеленського, під час розмови вони також обговорили російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Президент назвав її черговою ескалацією з боку Росії та зазначив, що Мерц поінформував його про заходи, яких Німеччина вжила у відповідь.
Окремо співрозмовники обговорили угоду Drone Deal. Українська та німецька команди зараз завершують роботу над її текстом і визначають дату підписання. Зеленський заявив, що угода має посилити можливості для захисту України та Німеччини.
"Домовилися про особисту зустріч", – зазначив український президент.
Також він запевнив Мерца, що Україна готова ділитися з Німеччиною експертизою та досвідом.
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