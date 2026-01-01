Генштаб підтвердив знищення у Росії літака МіГ-29 та вертольота Ка-27





Як передає



«За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року вертольота Ка-27 у районі аеродрому «Єйськ» Краснодарському краї РФ. Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому «Міллерово» в Ростовській області РФ», - ідеться в повідомленні.



Крім того, 1 вересня та в ніч на 2 вересня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей армії РФ.



Так, у Володимирівці Донецької області уражений склад боєприпасів.



В Очеретиному Донецької області уражений склад матеріально-технічних засобів.



Також у Речиці Брянської області РФ уражений район зосередження озброєння та військової техніки ворога.



«Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває», - наголосили у Генштабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони під час ударів 27 та 30 серпня знищили російський літак МіГ-29 біля аеродрому «Міллерово» у Ростовській області та вертоліт Ка-27 біля аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї.Як передає Укрінформ , про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.«За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року вертольота Ка-27 у районі аеродрому «Єйськ» Краснодарському краї РФ. Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому «Міллерово» в Ростовській області РФ», - ідеться в повідомленні.Крім того, 1 вересня та в ніч на 2 вересня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей армії РФ.Так, у Володимирівці Донецької області уражений склад боєприпасів.В Очеретиному Донецької області уражений склад матеріально-технічних засобів.Також у Речиці Брянської області РФ уражений район зосередження озброєння та військової техніки ворога.«Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває», - наголосили у Генштабі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію