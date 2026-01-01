Генштаб підтвердив знищення у Росії літака МіГ-29 та вертольота Ка-27
Сьогодні, 17:35
Сили оборони під час ударів 27 та 30 серпня знищили російський літак МіГ-29 біля аеродрому «Міллерово» у Ростовській області та вертоліт Ка-27 біля аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї.
Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
«За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року вертольота Ка-27 у районі аеродрому «Єйськ» Краснодарському краї РФ. Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому «Міллерово» в Ростовській області РФ», - ідеться в повідомленні.
Крім того, 1 вересня та в ніч на 2 вересня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей армії РФ.
Так, у Володимирівці Донецької області уражений склад боєприпасів.
В Очеретиному Донецької області уражений склад матеріально-технічних засобів.
Також у Речиці Брянської області РФ уражений район зосередження озброєння та військової техніки ворога.
«Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває», - наголосили у Генштабі.
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Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
«За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року вертольота Ка-27 у районі аеродрому «Єйськ» Краснодарському краї РФ. Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому «Міллерово» в Ростовській області РФ», - ідеться в повідомленні.
Крім того, 1 вересня та в ніч на 2 вересня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей армії РФ.
Так, у Володимирівці Донецької області уражений склад боєприпасів.
В Очеретиному Донецької області уражений склад матеріально-технічних засобів.
Також у Речиці Брянської області РФ уражений район зосередження озброєння та військової техніки ворога.
«Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває», - наголосили у Генштабі.
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