Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 3 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 3 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 3 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 3 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.

Температура води в р. Стир 19°, в оз. Світязь 15°

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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