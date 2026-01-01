Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 3 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 3 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 3 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.
Температура води в р. Стир 19°, в оз. Світязь 15°
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 3 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.
Температура води в р. Стир 19°, в оз. Світязь 15°
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