Їхав на задньому колесі і виконував небезпечні маневри: у Луцьку зупинили мотоцикліста без прав. ВІДЕО

Небезпечна їзда, ігнорування вимоги про зупинку та відсутність права керування — у Луцьку мотопатруль виявив порушника.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.У вівторок, 2 вересня в Луцьку, на проспекті Перемоги, екіпаж мотопатруля виявив мотоцикл Geon, водій якого здійснював рух на задньому колесі, а також на мотоциклі був відсутній номерний знак.Патрульні подали водієві вимогу про зупинку, однак той її проігнорував та продовжив рух. Під час переслідування керманич неодноразово здійснював небезпечні маневри.Та вже невдовзі інспекторам вдалося зупинити мотоцикліста. Під час перевірки документів з’ясувалося, що 18-річний хлопець не має права керувати таким транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Також на мотоцикл був відсутній чинний страховий поліс.Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього низку адміністративних матеріалів:ст. 122-2 (Невиконання законної вимоги про зупинку);ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса);ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом з номерним знаком, який йому не належить) КУпАП.Мотоцикл вилучили та помістили на арештмайданчик.